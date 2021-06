Purina ha pubblicato il nuovo report di sostenibilità

Purina ha presentato oggi l’edizione 2020 del report Purina in Society (PinS), la terza release, che racchiude tutti i risultati e i progressi raggiunti rispetto ai 10 impegni dell’azienda che hanno l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dei pet, delle comunità e del pianeta. Il report, redatto in conformità alle linee guida per il reporting di sostenibilità conformi ai Gri Standard (2018/2020), presenta in dettaglio il resoconto dei progressi compiuti e l’impatto delle iniziative di Purina, delle partnership e delle collaborazioni avviate per raggiungere gli obiettivi. In sintesi, negli ultimi due anni, l'azienda ha lanciato oltre 30 nuovi prodotti mirati al miglioramento della salute e del benessere dei pet, ha raggiunto il 94% della soia a deforestazione zero e il 78% di imballaggi progettati per essere riciclabili, ha collaborato con vari partner all’educazione di oltre 1 milione di bambini al possesso responsabile dei pet, e ha sostenuto l'adozione di 98.731 pet.

Jeff Hamilton, ceo di Nestlé Purina PetCare Europe, Medio Oriente e Nord Africa, ha commentato: “Stiamo definendo nuovi ambiziosi obiettivi e rivedremo i nostri impegni per assicurarci di poter concretamente operare nel rispetto dei limiti del pianeta e di avere un impatto positivo sulle persone e sulla società in generale. Questo ci spingerà a un più importante e rapido progresso, a guidare il cambiamento sulle questioni sociali e a perseguire il nostro purpose: migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano”.

Rimangono aree di lavoro in cui l’azienda si sta impegnando per raggiungere gli impegni presi, come ad esempio l'approvvigionamento responsabile degli ingredienti a base di pesce. “In Purina, tutte le nostre azioni, da sempre, sono finalizzate a migliorare la vita dei pet e delle persone che li amano. Per tale ragione sono fiero dei progressi che continuiamo a fare, sin dal lancio dei nostri impegni nel 2016. Questa edizione del PinS Report è un'ulteriore dimostrazione dei nostri continui sforzi messi in campo e della collaborazione con partner e organizzazioni con cui condividiamo una visione 2 strategica”, ha detto Rafael Lopez, regional director di Purina Italia e sud Europa.

Il report 2020 evidenzia, inoltre, i cambiamenti che il settore nel suo complesso dovrà affrontare, dopo un anno in cui la pandemia da Covid ha avuto un enorme impatto sulla vita dei pet, delle persone e delle aziende di tutto il mondo. Basandosi su ricerca di mercato e oltre 100 interviste a esperti del settore, tra cui veterinari e media, Purina ha messo in evidenza le tendenze che plasmeranno il futuro del pet care, insieme alle sfide che questo settore dovrà affrontare.

In allegato il Report Purina in Society 2020.