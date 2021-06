Logistica sostenibile: Geremia nuovo country manager di Chep

Chep, società del gruppo Brambles presente in oltre 60 Paesi e specializzata in soluzioni per la supply chain, ha nominato Marco Geremia Country General Manager per l’Italia ad interim. Marco Geremia subentra a Francesca Amadei che ha guidato l’azienda dal 2019 e alla quale va il ringraziamento di Chep per i risultati, l'impegno e la professionalità che hanno caratterizzato la sua decennale esperienza in azienda. La nuova nomina sarà effettiva dal 1° luglio.

Marco Geremia, laureato in Economia Politica e con un Master in Innovazione presso l'Università di Bologna, ha ricoperto diversi ruoli in aziende nazionali operanti in diversi settori, dallo sviluppo industriale alla logistica. Dal suo ingresso in Chep, nel 2011, ha assunto ruoli di crescente responsabilità all'interno del team commerciale e di vendita fino a diventare, nel 2019, Business Development Senior Manager.

Sotto la sua guida, la divisione Sviluppo di Chep ha avviato importanti collaborazioni sia con numerose aziende leader del largo consumo, sia con piccole e medie imprese. Adattando il servizio alle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, Geremia è riuscito ad estendere ad un segmento centrale nel panorama economico italiano il modello di logistica sostenibile dell’azienda fondato su condivisione, riutilizzo e sul riciclo dei pallet e dei contenitori aziendali.

“Marco è un leader molto rispettato e da sempre orientato al raggiungimento dei risultati insieme al suo team. Ha una solida esperienza e una capacità di visione strategica che lo rendono il candidato più adatto a raccogliere la sfida della transizione del mercato italiano al modello di economia circolare che CHEP rappresenta”, ha dichiarato Enrique Montañés, Senior Vice-President CHEP Southern Europe. "Sono sicuro che continuerà il grande lavoro che Francesca ha iniziato due anni fa, basato sulla creazione di valore per i clienti, l'innovazione e la sostenibilità".

“Ringrazio CHEP per avermi affidato la responsabilità del Gruppo in Italia. Generare valore per le aziende sviluppando supply chain a carattere rigenerativo ed eliminando km di trasporto a vuoto, rifiuti e inefficienze sono le sfide prioritarie da affrontare per promuovere una crescita profittevole e sistemi di logistica più ottimizzati e sostenibili in Italia”, ha dichiarato Marco Geremia.