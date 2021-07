Carpooling: mobilità aziendale sostenibile per Euro Company

Rinunciare all’utilizzo quotidiano dell’auto privata e, ove possibile, svolgere il proprio lavoro in smart working ha significato un risparmio di oltre 14mila Euro per i dipendenti e ha evitato l’emissione in atmosfera di 8.759 kg di Co2. Sono i dati legati alle scelte di mobilità sostenibile di Euro Company, l’azienda italiana fondata nel 1979 che produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata a Godo di Russi, nel cuore della Romagna. Nell’ultimo anno l’azienda, che conta oltre 400 dipendenti con età media inferiore ai 40 anni, ha infatti utilizzato Jojob, uno tra i principali servizi che in Italia offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità per diffondere e incentivare l’uso dei trasporti condivisi e basso impatto ambientale tra i dipendenti.

"Jojob ha permesso ad Euro Company di garantire la produttività dello stabilimento in ogni momento, assicurando ai dipendenti che non potevano ricorrere allo smart working un servizio di carpooling aziendale che consentisse loro di compiere la tratta casa-lavoro in tutta sicurezza, con meno assembramenti rispetto ai mezzi pubblici, minor inquinamento rispetto all’uso privato dell’auto e meno spese", comunica una nota stampa. “Euro Company ha scelto di utilizzare il servizio di Jojob per dare un’alternativa di mobilità sostenibile e sicura, dimostrando grande lungimiranza ed attenzione alla salute dei propri dipendenti”, sottolinea Gerard Albertengo, fondatore e Ceo di Jojob. “Promuovere il carpooling aziendale rappresenta una scelta strategica nello scenario attuale, in cui convivono elevate misure di sicurezza a causa della pandemia e in cui è altrettanto necessario mantenere alti i livelli di produttività”.

Tramite un’app per smartphone, Jojob ha dunque permesso agli oltre 400 dipendenti dello stabilimento di Euro Company di mettersi facilmente in contatto con i colleghi e i dipendenti di aziende limitrofe che abbiano un tragitto compatibile per poter organizzare un viaggio insieme. In questo modo i dipendenti Euro Company nell’ultimo anno hanno risparmiato 12.078 km e non emesso in atmosfera 1.568 kg di CO2.

Infine, Euro Company ha utilizzato anche #ColleghiAmoilLavoro, la piattaforma di Jojob che è in grado di quantificare il risparmio di tempo legato al lavoro da remoto nonché quello economico ed ambientale (in termini di Co2 non emessa) accumulato dai lavoratori che non devono spostarsi ogni giorno con automobile o mezzi pubblici. Grazie allo smart working i dipendenti Euro Company hanno complessivamente accumulato oltre 991 ore di tempo libero e non emesso in atmosfera circa 7.191 kg di Co2.