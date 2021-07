Ricola conquista quattro premi Mediastars

Ricola, azienda svizzera che dal 1930 realizza caramelle a base di erbe alpine, annuncia la vittoria di quattro premi Mediastars, il premio indipendente della pubblicità che vuole dare risalto alla professionalità del mondo della comunicazione e a cui ogni anno prendono parte prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione e post-produzione audiovisiva e web factoring. Per la XXV edizione del premio Mediastars sono state valutate 500 campagne di advertising (stampa, esterna, Tv, radio), siti internet, campagne di advertising online, Viral, Social Media, campagne di promozione, campagne social, Branded Content Entertainment, creazione di eventi di Pr, progetti di Corporate Identity, Direct Marketing e Packaging Design, App multimediali, filmati istituzionali, infografiche, sigle e videoclip, campagne socio culturali, Csr, etico sociali e No Profit.

Ricola si distingue all’interno del concorso Mediastars per la sezione televisione con lo spot dedicato alla nuova caramella benefica "Ricola Azione Glaciale Limone e Mentolo" e, per la sezione social media, con la campagna "Giovanni e il meraviglioso mondo della piante pensata e realizzata da Blue Joint Film", content factory fondata nel 2017. Lo spot conquista un premio "Special Star" per la regia e nomination in Short List per la sezione televisione. Vede come protagonista un uomo raffreddato che, proprio a causa dei sensi alterati ed indeboliti, non riesce a godere appieno dell’atmosfera del mercato in cui è immerso. Grazie all’aiuto di una commessa che gli offre una caramella, "la realtà non è più distorta e le erbe e i prodotti del mercato appaiono in tutto il loro splendore, grazie all’azione benefica di Ricola".

Primo classificato Mediastars della sezione Social Media è la campagna "Giovanni e il meraviglioso mondo delle piante realizzata da Blue Joint Film": il progetto di branded entertainment marketing analizza, in chiave scientifica ed ironica, alcune curiosità sulle piante in una serie di 5 video-pillole, oggetto di campagna di comunicazione pianificata sulla pagina Facebook di Ricola Italia, la pagina Facebook e il canale Youtube di Aldo, Giovanni e Giacomo a partire da fine febbraio 2020. Protagonista del video è l’incontro tra un uomo che conosce bene le piante, lo scienziato e neurobiologo vegetale Stefano Mancuso, e uno che le capisce male, l’appassionato Giovanni Storti, amato attore del trio Aldo, Giovanni, e Giacomo: insieme dimostrano che le piante sono intelligenti, dormono, vedono, ricordano e che riconoscono persino i parenti. Lo spot si aggiudica anche un premio Special Star per la direzione creativa.