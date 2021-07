World Paella Day Cup 2021

Inizia il conto alla rovescia per il prossimo World Paella Day. Come ogni anno, il 20 settembre si celebra la giornata internazionale della paella, un giorno di festa che punta i riflettori sul piatto più universale della gastronomia valenciana. Per l’occasione, torna per il secondo anno consecutivo la World Paella Day Cup, la competizione gastronomica per trovare il miglior chef di paella al mondo. Tutti i cuochi e le cuoche che vogliono mettersi in gioco e partecipare al concorso devono seguire alcune semplici regole: ogni chef deve inviare un video di massimo 59 secondi prima del 12 luglio 2021, in cui racconta la sua storia professionale, quale paese vuole rappresentare e perché desidera partecipare alla II World Paella Day Cup.

Il materiale, insieme al Cv (in inglese o spagnolo) in cui devono essere indicati i profili social del candidato, deve essere inviato per e-mail all’indirizzo: worldcup@worldpaelladay.org. I migliori video passeranno alla fase finale e il pubblico potrà votare il suo preferito fino al 6 agosto. Inoltre, i fan dell’evento potranno caricare i loro cori “paelleros” usando l’hashtag #WorldPaellaDayCup e taggando il concorrente per cui fanno il tifo.

Una giuria, composta da professionisti nominati dall’organizzazione del World Paella Day, prenderà in considerazione i voti, i cori, il percorso professionale e i video dei candidati e sarà incaricata di selezionare gli 8 finalisti (e 3 riserve) prima del 13 agosto. Le persone selezionate riceveranno una comunicazione personalizzata via e-mail. Quest’anno, gli 8 finalisti saranno invitati ad andare a Valencia per competere dal vivo il 20 settembre, in un formato che verrà svelato presto e sarà trasmesso in streaming. Il primo classificato riceverà il trofeo che lo accrediterà come vincitore della II edizione della World Paella Cup. Inoltre, i partecipanti riceveranno una giacca da chef personalizzata e un certificato dello status di finalisti.