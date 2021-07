Cosa è successo a tavola mentre l'Italia vinceva a Wembley

Mentre in campo, a Wembley, Italia ed Inghilterra si sfidavano dando vita ad un match dall’esito più desiderato possibile per noi italiani, ecco cosa succedeva a tavola. Deliveroo , tra le piattaforme leader nell’online food delivery, ha monitorato gli ordini durante l’atto conclusivo degli Europei di calcio e rivela oggi alcune evidenze in fatto di cibo della serata appena trascorsa. La gran parte degli ordini è stato consegnato prima dell’inizio della partita, a testimonianza di come, probabilmente, gli Italiani volessero essere concentrati durante la finale. Per quanto riguarda i 120 minuti di gioco, il 70% degli ordini è avvenuto nel primo tempo, il 25% è stato effettuato nel secondo tempo, mentre il 5% in concomitanza dei tempi supplementari.

Durante la finale di Euro 2020 le cucine più ordinate sono state pizza, burger e sushi. Le 5 città che hanno ordinato di più durante la finale, rispetto al normale volume degli ordini, sono state Napoli, Lecce, Vicenza, Parma e Roma. L’ordine più consistente è stato effettuato a Milano. Le bevande più ordinate sono state la birra su tutte, davanti ai soft drink e all’acqua. Intorno alle 22 è stato registrato un picco di ordini di gelato in coincidenza con l'inizio del secondo tempo, momento in cui gli Azzurri erano in svantaggio.