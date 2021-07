Virosac conquista Rapid

Conservazione di alimenti: Virosac, società italiana di Pederobba (TV) produttrice di sacchi per la nettezza, il curacasa e l'alimentare, ha acquisito il 100% di Rapid, impresa di Brescia produttrice di articoli per la cucina e la conservazione dei cibi (rotoli in alluminio, pellicola, carta da forno, per uso domestico e professionale, e sacchetti per la conservazione in freezer degli alimenti).

L'operazione è stata gestita da Orienta Capital Partners, specializzata in investimenti in PMI italiane tramite la struttura del Club Deal, che dal 2019 detiene il 100% delle quote di Virosac che nel 2020 ha superato i 40 mln di euro di ricavi lordi.

Cesare Casagrande, Amministratore Delegato di Virosac, ha dichiarato: “La creazione di valore attraverso l’innovazione ecosostenibile di prodotto e di processo sono alla base della crescita di lungo periodo di Virosac: questi valori sono riconosciuti sia dai consumatori che dai nostri partners della distribuzione. Con l’acquisizione di Rapid, il gruppo industriale si pone l’obiettivo di realizzare il nuovo polo italiano di riferimento nella congelazione Made in Italy, che coniuga qualità di prodotto, ricerca, sviluppo e creazione di innovative linee di prodotto a forte connotazione ecosostenibile e compostabile. Da oggi si aprono nuove opportunità di sviluppo e crescita per la distribuzione, per i consumi e per le risorse umane che continueranno ad essere la fonte di ricchezza”.