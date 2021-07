Out Of The Box: gli italiani vogliono packaging più sostenibile

Un packaging, quello che emerge dal 2° appuntamento dell’osservatorio Out Of The Box, che si allontana sempre di più dall’idea di mero contenitore e assume significato per il consumatore. Un “medium”, come lo definisce Paolo Iabichino, Creative Director che ha firmato il progetto “Out of the box”, nato come magazine e oggi, grazie a Nomisma e Glaxi, anche osservatorio per indagare la relazione tra il consumatore italiano e “la scatola”. La presentazione del 2° osservatorio Out of the box presso la sede di Nomisma ha visto tra gli organizzatori Roberta Gabrielli, Project Manager Nomisma, Maura Franchi, docente di sociologia dei consumi dell’università di Parma, Valentina Adorno, direttore di ricerca Glaxi, Furio Camillo, docente di statistica economica dell’università di Bologna. Trasversali al packaging nelle sue forme e nei significati gli ospiti, Carla Spatafora, Brand Ambassador Cantine Pellegrino, Jacopo Ferrini, Crm & Media Bauli Group, e Simona Berti, International Sales Director di Menichetti Glues & Adhesives.

Il 43% degli italiani riconosce nel design della confezione un elemento in grado di influenzare gli acquisti e dall’osservatorio è emerso che quest’ultima dovrebbe rispondere a cinque principali esigenze, tra cui la capacità di evidenziare la trasparenza e l'onestà del brand (83%), la trasmissione di un senso di positività, freschezza ed energia (82%), e l’espressione dell’autenticità della marca (78%). Il packaging del futuro dovrebbe, inoltre, per il 53% degli italiani essere più sostenibile, per il 73% tentare di avvicinarsi ai bisogni e alle emozioni dei consumatori, trasmettere la passione e l'umanità dell’azienda, rievocare il legame con i valori e le tradizioni, ma anche regalare un senso di spensieratezza e felicità nel momento in cui si fa shopping (69%).

Quasi 1 italiano su 4 infatti preferisce acquistare con pack specifico anche un prodotto come le mele. La percentuale più alta, che sfiora il 50%, la raggiunge lo smartphone, seguito dal vino da tavola (44%) e dalla pasta (43%). L’analisi ha così consentito di individuare questi “ambassador”, si tratta di persone che nel prossimo futuro riprenderanno gli acquisti per diminuire l’ansia e lo stress provato, per divertirsi e migliorare le relazioni sociali, lasciandosi anche ispirare dalla confezione.