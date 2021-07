Giovanni Arena alla guida della supercentrale d’acquisto Aicube 4.0

Procede l’alleanza strategica della supercentrale d’acquisto Aicube 4.0 promossa da Gruppo VéGé e Carrefour Italia che ha confermato gli obiettivi di crescita e rinnovato le cariche ai vertici. Giovanni Arena, recentemente insediatosi alla presidenza di Gruppo VéGé, è stato nominato presidente di Aicube 4.0. Nel nuovo incarico, Arena sarà affiancato da Christophe Rabatel, Ad di Carrefour Italia, confermato alla vicepresidenza. Nel segno della continuità anche il rinnovo del comitato esecutivo della supercentrale d’acquisto. In cui siedono Giorgio Santambrogio, amministratore delegato Gruppo VéGé e Gilles Ballot, direttore merci, marketing e e-Commerce di Carrefour Italia. Il comitato tecnico è invece composto da Edoardo Gamboni, direttore commerciale Gruppo VéGé e Bruno Moro, neo direttore merci Pgc Carrefour Italia.

"In meno di un anno, Aicube 4.0 (acronimo di associazione imprese internazionali indipendenti 4.0) si è confermata soggetto tra i più dinamici, autorevoli ed efficienti nel panorama nazionale della moderna distribuzione con una quota di mercato pari al 12,4%, rappresentando in fase di negoziazione 4.499 punti vendita sull’intero territorio nazionale", comunica una nota stampa. “Senza alcuna retorica, la nomina a presidente di Aicube 4.0 rappresenta per me un onore e una sfida stimolante che raccolgo volentieri, con impegno e passione, consapevole della responsabilità di portare avanti un progetto esemplare e in crescita, ma anche di poter fare affidamento su una squadra di membri di comitato esecutivo e tecnico di grande esperienza ed eccezionale valore”, ha commentato a caldo Giovanni Arena. “Aicube 4.0 si pone sostanzialmente gli stessi obiettivi di qualsiasi altra supercentrale ma, in collaborazione con gli amici di Carrefour Italia, vogliamo fare evolvere le economie di scala non solo per quanto attiene la contrattualistica, ma anche esplorare altre economie di scala che portino benefici concreti in termini di soddisfazione della clientela”.

“Mi congratulo vivamente con Giovanni Arena, cui auguro il meglio anche nella sua nuova veste di Presidente di Aicube 4.0” - ha dichiarato Christophe Rabatel, Amministratore Delegato di Carrefour Italia. “Aicube 4.0 ha oggi un ruolo consolidato nel panorama della distribuzione italiana come realtà in grado di attivare sinergie finalizzate ad assicurare un forte focus sulla convenienza e la valorizzazione delle filiere. Proseguiamo con fiducia il percorso avviato insieme a Gruppo VéGé per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, mettendo al centro i nostri consumatori e la volontà di offrire loro sempre il miglior servizio, sia in termini di assortimento che di rapporto tra qualità e prezzo”.