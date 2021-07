Etichette: Competere.eu lancia campagna per il Nutrinform

Competere.eu, il think tank che promuove politiche a favore della sostenibilità e dell’innovazione, è impegnata in una campagna di informazione europea per promuovere il sistema di etichettatura Nutrinform al fine di valorizzare il Made in Italy e la dieta mediterranea, ma soprattutto per mettere i consumatori europei nelle condizioni di compiere scelte alimentari libere e consapevoli. Secondo il presidente Paolo Paganini, "al Nutrinform Francia e Germania vogliono opporre il Nutriscore, un sistema apparentemente semplice (con colori e lettere) che in realtà, inganna i consumatori imponendogli la dieta di cosa è buono e cosa è cattivo, attraverso un algoritmo, ideato e gestito dal Governo francese".

"Competere.eu - spiega Paganini - lancia la campagna europea per promuovere il Nutrinform: chiediamo al Parlamento e alla Commissione europea di promuovere la libertà dei consumatori adottando il Nutrinform e rifiutando il totalitarismo giacobino che fa gioco all’industria francese e tedesca".

Primo passo della campagna è stato un seminario di confronto tra Nutrinform e Nutriscore, i sistemi di informazione nutrizionale che stanno dividendo l’Europa in una guerra commerciale lanciata dalla Francia con il sostegno della Germania contro la dieta mediterranea. L'incontro ha visto la partecipazione del Prof. Andrea Poli (Nutrition Foundation of Italy), Luigi Scordamaglia (Filiera Italia), On. Luca De Carlo (Fratelli d’Italia), On. Salvatore De Meo (parlamentare europeo, Forza Italia), Alessandra Moretti (parlamentare europeo, Partito Democratico), Marco Salvadeo (Assolombarda Oltrepò), e del Sen. Mino Taricco (Partito Democratico).