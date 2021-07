Unifrutti Group: importante crescita di volumi e redditività

Unifrutti Group, tra i global leader nella produzione, commercializzazione e distribuzione di frutta fresca di alta qualità, consolida un 2020 con risultati senza precedenti nonostante le complessità dello scorso anno che hanno influito sull’intero settore. I ricavi proforma, pari a US$ 709 milioni, evidenziano un incremento del 5% rispetto ai ricavi netti al 31 dicembre 2019, pari a US$ 676 milioni, con circa 647 milioni di tonnellate di prodotti venduti nel 2020.

La pandemia globale da Covid-19 ha contribuito ad accelerare tendenze già in atto: un aumento della domanda di prodotti con attributi salutari con un boom di vendite sul mercato delle arance, in particolare nei mesi che hanno coinciso con il primo lockdown, un aumento nell’acquisto di generi alimentari freschi e un picco nella richiesta di cibo non lavorato da parte dei consumatori. Si prevede che questo trend possa continuare anche successivamente alla fine della pandemia, imponendo una netta accelerazione al cambiamento degli stili di vita globali in cui viene privilegiato il consumo di frutta fresca.

Il margine di profitto lordo è aumentato al 18%, rispetto al 16% dell'anno precedente, mentre l’Ebitda ha raggiunto il 12% di incidenza sui ricavi, in crescita rispetto al 10% del 2019 grazie a un significativo piano di contenimento dei costi adottato dalle diverse divisioni del Gruppo, così come a un migliore price mix su prodotti core come limoni e agrumi esportati dal Sudafrica, oltre ai risultati positivi raggiunti nel mercato giapponese che oggi rappresenta circa il 28% dei ricavi consolidati.

Il totale degli asset del Gruppo si attesta a US$ 981.8 milioni, in aumento del 10% rispetto all'anno precedente, con il maggior contributo proveniente dalla nuova acquisizione del gruppo Oranfrizer, tra i leader italiani nella produzione di arance rosse, che nell’anno finanziario 2020 ha generato ricavi per un totale di US$ 63 milioni e un Ebitda pari a US$ 5.3 milioni, un andamento in linea con quello atteso per l'esercizio 2021.

Marco Venturelli, Chief Executive Officer di Unifrutti Group, ha dichiarato: “Nel 2020 si è confermato il piano di crescita annunciato nel 2019, con il contributo del partner strategico Carlyle. Con le recenti acquisizioni di Dimifruit e Oranfrizer il Gruppo vuole mandare un chiaro messaggio di dinamismo e continua crescita delle sue piattaforme produttive sulle varie geografie. Il raggiungimento degli US $83 milioni di Ebitda testimonia la consistenza dell’attuale piano strategico, che fonda le sue radici su un’azione continua di buy & build a livello globale”.

Unifrutti ha acquisito il 92% delle azioni di Oranfrizer nel mese di novembre 2020: questa operazione ha consentito al Gruppo di ampliare il proprio portafoglio con un prodotto riconosciuto a livello mondiale e best in class esclusivamente made in Italy, con significative potenzialità di espansione nei mercati internazionali, accrescendo gli asset societari per garantire una maggiore sicurezza sull’approvvigionamento dei prodotti per soddisfare la futura crescita della domanda.

La strategia di sviluppo globale, che mira a diversificare l’offerta includendo nel Gruppo realtà agricole ben radicate e con esperienze di successo, è proseguita con l’acquisizione di Dimifruit in Spagna, che ha portato Unifrutti a controllare circa 80 ettari di ortaggi interamente prodotti nelle serre d’Almeria con il sistema di lotta integrata, raggiungendo un totale di oltre 5 milioni di kg distribuiti durante l’ultima stagione.

Unifrutti si sta inoltre muovendo nella direzione dell’applicazione dell’intelligenza artificiale a tutti i livelli del business, con l'obiettivo principale di ampliare l'impegno del Gruppo in tema di sostenibilità sotto la guida di un team dedicato Esg all’interno dell’Head Office. In questo momento è in fase di sviluppo una partnership con un player di primo piano a livello mondiale nel settore AI, grazie alla quale sarà sviluppato un progetto che permetterà al Gruppo di acquisire competenze e strumenti per confrontarsi con gli effetti del cambiamento climatico e diminuire l’esposizione ai rischi a essi correlati.

Nel 2021 il Gruppo prevede di mantenere il proprio focus sulla massimizzazione del margine Ebitda, come combinazione di crescita organica di fatturato ed efficientamento della struttura di costo del Gruppo. Gli investimenti volti all’ampliamento della capacità produttiva, effettuati nel corso degli ultimi quattro anni dal Gruppo nelle Filippine, in Sudafrica, Cile, Argentina e Italia garantiranno una stabile e maggiore fornitura di prodotti oltre ad un aumento della profittabilità.

Prioritaria per l'azienda anche la strategia di sviluppo della produzione nell’emisfero nord, fondamentale per ampliare la selling proposition, coprendo le intere stagioni produttive e sviluppando un dialogo continuo e strategico con la clientela nei mercati di riferimento. Gli investimenti straordinari saranno sempre più focalizzati sulle risorse umane, in particolare costruzione e consolidamento delle competenze interne, in un mercato di riferimento che rimane estremamente complesso, sull’espansione della capacità produttiva e sullo sviluppo tecnologico.