Macfrut 2021: cresce l'adesione per The China Day

Salgono a 111 le aziende cinesi presenti a The China Day, ouverture di Macfrut in programma lunedì 6 settembre, appuntamento interamente digitale e grande opportunità per i professionisti della filiera ortofrutticola di tutto il mondo interessati agli scambi commerciali con la Cina. Evento sulla piattaforma macfrutdigital.com, è organizzato in collaborazione con l’ente governativo cinese per la promozione dei prodotti agricoli Atpc (Agricoltural Trade Promotion Centre).

The China Day si svolgerà esclusivamente online e prevede una parte espositiva, un’area dedicata agli incontri b2b e la seconda edizione del forum Italia-Cina che, come nell’edizione 2020, sarà una occasione unica per fare il punto sulle relazioni commerciali tra i due paesi, per investigare le opportunità di business e per fornire dati aggiornati su produzione, import ed export ortofrutticolo di Italia e Cina. L’area espositiva vedrà la presenza di 111 aziende cinesi e di numerose realtà internazionali interessate al grande mercato asiatico. Tutti gli stand virtuali saranno visibili in inglese, cinese e italiano mentre per gli incontri b2b è previsto un servizio di interpretariato per espositori e buyer. Altra novità è la possibilità di visitare il padiglione Cina e di contattare gli espositori sarà possibile anche nei tre giorni di fiera dal 7 al 9 settembre, sempre on line.

“La sempre più crescente adesione di aziende cinesi al The China Day conferma la centralità di questo evento come hub per gli scambi commerciali tra Asia ed Europa", afferma Renzo Piraccini, presidente di Macfrut. "Non si tratta di un evento a sé stante ma la prosecuzione di un percorso avviato nella prima edizione di Macfrut Digital, nel quale il padiglione dedicato al paese asiatico aveva ottenuto oltre 120.000 visite per un giro d’affari di oltre 10 milioni di dollari. Per questo motivo, la Cina ha riconfermato con profondo interesse la partecipazione all’edizione 2021, scommettendo ancora di più su questa piattaforma di business”.