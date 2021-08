Nuova acquisizione per Naturalia Tantum

Non si ferma la corsa di Naturalia Tantum, il “polo” delle aziende del naturale promosso da Assietta Private Equity Sgr Spa insieme all’ing. Paolo Colonna. Dopo aver acquisito non più tardi di qualche settimana fa dal Gruppo Specchiasol l’azienda Togethair, attiva nel settore tricologico professionale, nei giorni scorsi ha firmato l’accordo per acquisire la Natural Way Laboratories dall’operatore finanziario Ibla Capital.

Natural Way Laboratories è un’azienda di Caprino Veronese specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di integratori alimentari conto terzi in forma solida e liquida. Nel 2021 l’azienda si avvicina a grandi passi a raggiungere l’obiettivo dei 6,5 milioni di Euro di fatturato con una crescita nel 2020 e prospettive di nuovi progetti per il 2022. Il fatturato è sviluppato prevalentemente in Italia con clienti direzionali, per i quali l’azienda fornisce un servizio completo, dalla consulenza in ambito formulativo fino alla realizzazione del prodotto finito per i diversi mercati di riferimento.

“Natural Way Laboratories si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di Gruppo” dice l’Ad di Naturalia Tantum Francesco Iovine. “L’obiettivo è quello di essere presenti con la nostra offerta di prodotti cosmetici naturali ed integratori funzionali in tutti i principali canali in Italia (grande distribuzione organizzata e specializzata, erboristerie, farmacie, profumerie, hotel, centri benessere e saloni professionali) e di sviluppare una presenza importante dei nostri prodotti sui mercati esteri. Le persone che utilizzano i nostri prodotti sono clienti consapevoli, che sono interessati alla bellezza ma che riconoscono che la stessa non può prescindere dal rispetto dell’ambiente che ci circonda. È per questo motivo che alcune tra le nostre aziende sono state tra le prime ad introdurre sul mercato prodotti cosmetici formulati utilizzando solo materie prime di origine naturale e anche tra le prime ad ottenere le certificazioni per il Bio. L’inserimento di Natural Way Laboratories va in questa direzione. Bellezza esteriore sì, ma per essere più belli fuori occorre anche prestare attenzione a quello che siamo e a quello che mangiamo. Il nostro Gruppo potrà offrire un’offerta più ampia di prodotti di integrazione in combinazione e a supporto di quelli già offerti dalle altre aziende del gruppo”.

Naturalia Tantum è giunta alla sua sesta operazione di aggregazione all’interno di un “sistema” che ha dato e sta dando ampio spazio alle figure degli imprenditori che hanno fondato le rispettive aziende e che hanno deciso di reinvestire nel progetto. Non un’azienda unica ma un “polo” di aziende accomunate dalla passione per i prodotti cosmetici e di integrazione naturali. Con questa operazione la partecipata di Assietta Private Equity punta a chiudere il 2021 con 45 milioni di Euro di ricavi e ad un prossimo futuro fatto di grandi sfide in particolare sui mercati esteri.