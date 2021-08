Che sia bionda, rossa o blanche la passione per la birra si conferma anche a domicilio. A rivelarlo è Deliveroo, la piattaforma impegnata nell’online food delivery, che in occasione dell’International Beer Day, che si celebra venerdì 6 agosto, ha monitorato gli ordini di birra sulla sua piattaforma andando ad evidenziare dati e curiosità sul consumo a domicilio.

Soprattutto in questa estate, particolarmente calda e ricca di appuntamenti sportivi da seguire in tv, la birra si conferma tra le bevande preferite degli utenti sia quando ordinano dai ristoranti, che quando si tratta di effettuare la spesa dai supermercati presenti in piattaforma. A testimoniarlo i numeri registrati da Deliveroo: la birra è stabilmente tra i primi 10 articoli più ordinati dai 480 supermercati attivi in piattaforma, attivi in circa 80 città: nel complesso, l’incremento degli ordini di birra negli ultimi 6 mesi da supermercati partner della piattaforma, tra cui Carrefour Italia, Conad e Fresco Market, è stato del +285%.

Situazione di crescita anche per i ristoranti per i quali l’incremento degli ordini di birra, nell’ultimo anno, è stato del +72%. Chi ama ordinare maggiormente la birra a domicilio? In cima alla classifica c’è la città di San Benedetto del Tronto (Ap), che si posiziona al primo posto per ordini di birra rispetto agli ordini totali, davanti a Terni, seconda, e Trieste terza. In quarta e quinta posizione si trovano, rispettivamente, Avellino e Pomezia (Rm). Seguono Reggio Emilia, Asti, Senigallia (An), Ravenna e Imola (Bo) a chiudere la Top10.

Se l’estate rappresenta da sempre uno dei momenti principali di consumo di birra, l’estate 2021 lo è a maggior ragione. Una manifestazione come i campionati Europei di calcio, infatti, ha amplificato ulteriormente l’amore degli italiani per la birra ed è curioso come proprio le partite degli azzurri siano stati i momenti preferiti per ordinare birra a domicilio negli ultimi mesi. In cima alla speciale classifica dei “Birra Moments” la finale dell’11 luglio tra Italia e Inghilterra, seguita dalla partita valevole per i quarti di finale con il Belgio del 2 luglio e dal match inaugurale con la Turchia dell’11 giugno.