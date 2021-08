Nestlé completa l'acquisizione dei marchi di The Bountiful Company

Nestlé Health Science ha annunciato il completamento dell'acquisizione dei marchi principali di The Bountiful Company, tra cui Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex, Puritan's Pride, Ester-C e Sundown (vedi articolo EFA News del 30-4-21), per 5,75 miliardi di dollari. "Sempre più persone in tutto il mondo si prendono cura della propria salute, prendendo vitamine, minerali, erbe e integratori per risollevare alcuni valori o fornire un supporto extra al proprio corpo", ha detto Greg Behar, Ceo di Nestlé Health Science. "Oggi siamo lieti di dare il benvenuto a quattromila nuovi dipendenti in Nestlé Health Science con la nostra acquisizione dei marchi chiave di The Bountiful Company".

Nestlé Health Science ha annunciato il 30 aprile 2021 di aver stipulato un accordo per acquisire la maggior parte dei marchi di The Bountiful Company. La chiusura dell'accordo mette Nestlé Health Science in una posizione di leader del settore di vitamine, minerali, erbe e integratori (Vmhs) nella grande distribuzione, nella vendita al dettaglio specializzata, nell'e-commerce e nel direct-to-consumer negli Stati Uniti.

Don Kerrigan, presidente del Nord America per The Bountiful Company, si unirà a Nestlé Health Science come nuovo Ceo di Vmhs Health US.