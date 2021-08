Ferragosto: caro tariffe +15,4%

Il Movimento Italiano Genitori commenta le notizie riguardanti il Ferragosto e l'incremento delle tariffe per ricordare che purtroppo, anche nel 2021, tantissime famiglie italiane non hanno potuto vivere alcuna vacanza e che per troppi bambini nel nostro Paese non c'è stato nessun Ferragosto da festeggiare: un fatto grave perché le vacanze non rappresentano solo un'occasione di svago, ma anche un'esperienza educativa a tutto tondo, necessaria per lo sviluppo psicoaffettivo del minore. E ancora più grave perché un'evidenza del genere fotografa con precisione la misura delle difficoltà economiche che tantissimi nuclei si trovano a vivere ogni giorno.

Come rilevato dall'Osservatorio Con i Bambini, tra le coppie senza figli, circa il 35% non può permettersi vacanze. In presenza di almeno un figlio minore, la quota sale al 37,1%. Ma sono in particolare le famiglie monogenitoriali – spesso, una mamma sola – a dover rinunciare più spesso a questa possibilità: addirittura, si rinuncia in quasi un caso su due.

Secondo il Moige "si tratta a tutti gli effetti di una discriminazione; di una discriminazione, anzi, inaccettabile nel 2021: una vacanza dev’essere alla portata di tutti i minori, a prescindere da qualsiasi altro fattore, e il fatto che questo non accada rappresenta un fatto cui non bisogna abituarsi per nessuna ragione. Non è infatti tollerabile che, di fronte alle conseguenze psicologiche di un periodo di isolamento e preoccupazione come quello vissuto nei mesi scorsi – ansia, disturbi del sonno, irritabilità e regressione – non ci sia riposo, né ristoro, per tantissimi giovani italiani, a differenza di tanti loro coetanei, solo in virtù del contesto economico di provenienza. Questo non è più accettabile: è necessario investire risorse ingenti – magari una quota di quelle in arrivo dall’Europa, via Recovery Fund – su un grande, efficace, risolutivo piano di contrasto alla povertà, specialmente minorile. Finora, su questi piani, è stato fatto troppo poco, o nulla. È ora di un cambio di marcia".

“Un altro Ferragosto senza vacanze è passato per tante famiglie italiane”, denuncia Antonio Affinita, direttore generale del Moige. “Noi vogliamo sia l'ultimo: per questo chiediamo al governo Draghi un piano di interventi massicci sul tema della povertà minorile, dopo anni di promesse non mantenute e occasioni sprecate. I minori devono avere le stesse possibilità a prescindere dal contesto di provenienza”, conclude.