Un aereo elettrico eStol nel futuro della grande distribuzione?

Si comincia con poco, ovvero col progetto di un nuovo aereo elettrico ibrido a decollo e atterraggio corti (eStol), capace cioè di "decollare-atterrare in meno di 90 metri e in grado di trasportare (per ora, NdR) 1800 libbre di carico -o 5/7 passeggeri- su un percorso che tocca le 500 miglia nautiche in tutte le condizioni atmosferiche", recita una nota. C'è dunque l'Electra eStol nei piani futuri di Bristow Group (che fa capo a Bristow Helicopters) e di Electra.aero, le quali hanno firmato ieri un protocollo d'intesa in base al quale le due aziende coopereranno per lo sviluppo tecnico, la certificazione, nonché per la commercializzazione e per le operazioni future del nuovo velivolo elettrico ibrido sotto il brand Electra.

Una collaborazione dunque tra due aziende con grande esperienza nel settore: Bristow è tra i principali fornitori mondiali di trasporto in elicottero nei comparti petrolio e gas, ricerca e soccorso (SAR) e soluzioni di supporto aereo per organizzazioni governative e civili; Electra.aero è una società giovane ma nata dalla passione del fondatore, che ha venduto una sua precedente azienda al gigante americano dell'aerospazio Boeing.

Le premesse ci sono, e nella visione delle due imprese vi è un servizio di trasporto chiavi in mano congiunto che si concentri oltre che sul servizio-passeggeri, soprattutto sulla logistica del miglio medio (o meglio quella parte della catena di approvvigionamento in cui le merci vengono spedite dal magazzino di un fornitore a un negozio al dettaglio, che tradotto significa un percorso rapido verso il taglio dei costi di consegna), per le grandi catene di distribuzione al dettaglio.