Kfc taglia il nastro dei 50 locali in Italia

Nuove opportunità di lavoro a Lonato del Garda (Brescia): Teamfood srl cerca 27 persone da inserire nel team del ristorante che gestirà in franchising per Kfc (Kentucky Fried Chicken) presso il parco commerciale del Leone shopping center.

Al via in questi giorni le selezioni per il personale che opererà nel ristorante, il 50mo della catena in Italia, la cui inaugurazione è prevista in autunno. Le posizioni aperte sono quelle di Team Member, che saranno addetti sia alla cucina sia alla cassa, e di Team Leader. "Ai candidati e alle candidate vengono richiesti, oltre ai requisiti specifici per ciascuna posizione, energia, entusiasmo e disponibilità ad intraprendere un percorso di crescita personale e professionale in un’azienda attenta alle persone, inclusiva e convinta che le diversità e le specificità degli individui e la loro integrazione siano un valore", spiega l'azienda.

Nel dettaglio, Teamfood srl cerca 25 Team Member: 10 persone per la preparazione di panini e contorni; 7 persone per l’attività alla cassa; 8 cuochi per la preparazione del pollo. Per ciascuna posizione sono richiesti requisiti specifici consultabili sul sito di KFC Italia, oltre che capacità di lavorare in team e di problem solving, autonomia organizzativa, flessibilità, dinamicità e attenzione, passione per il ruolo e professionalità, rispetto delle procedure di preparazione e pulizia.

Per il nuovo ristorante di Lonato si cercano inoltre due Team Leader: sono richiesti almeno un anno di esperienza nel medesimo ruolo nel settore food e ottime doti e autonomia organizzative, capacità di lavorare in team, di gestire e risolvere problemi, flessibilità e professionalità, oltre che passione per il ruolo. A tutti e tutte viene offerto un contesto dinamico, giovane e informale, percorsi formativi e possibilità di crescita all'interno dell'azienda. Il contratto di riferimento è il Ccnl turismo pubblici esercizi.

Teamfood srl fa parte di un gruppo consolidato nel campo della ristorazione, già presente sul lago di Garda con tre attività di ristorazione, alle quali si aggiunge ora l’attività in franchising per Kfc Italia.