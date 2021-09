Il ministro Patuanelli inaugurerà Macfrut e Fieravicola

L’accoppiata Macfrut numero 38 e Fieravicola edizione 52 fanno il loro esordio. Il polo agrifood del fresco si fa realtà da martedì 7 settembre dalle ore 9.30 al Rimini Expo Center con la fiera internazionale dell’ortofrutta in tandem con la vetrina internazionale della filiera avicunicola. A tagliare il nastro alle ore 11.00 sarà il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, alla presenza del vicedirettore generale Fao Maurizio Martina, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il presidente Ice-Agenzia Carlo Ferro, l’europarlamentare Paolo De Castro, nonché i presidenti Lorenzo Cagnoni di Ieg e Renzo Piraccini di Macfrut e Fieravicola.

Per Macfrut si tratta della prima fiera in presenza di settore in ambito europeo dopo oltre un anno e mezzo di relazioni virtuali. E proprio per la grande voglia di “vedersi di persona” registra numeri impensabili sino a pochi mesi fa: 800 espositori in rappresentanza di undici settori dell’intera filiera, presenza straniera al 20% con importanti new entry, adesione dei grandi player italiani del settore, oltre 500 buyer internazionali accreditati in collaborazione con Ice-Agenzia, oltre 50 eventi nel corso della tre giorni, prove tecniche in campo in una grande area nei padiglioni.

Al centro di tutto l’ortofrutta, settore strategico dell’agroalimentare italiano con oltre 15 miliardi di Euro (un terzo destinato all’export), che ha registrato nei primi 5 mesi un balzo in fatto di export: +9,4% in quantità e +11,9% in valore. Regno Unito a parte a causa della Brexit (-34,1%), l’ortofrutta made in Italy cresce su tutti i suoi principali mercati: +13,3% in Germania, +6,5% Francia, +14% Austria, +7% Svizzera, +22,1% in Spagna, +18,5 Paesi Bassi. In calo invece, sempre nei primi 5 mesi, le importazioni che evidenziano un -9,2% in quantità e un -9,6% in valore.

Tra gli eventi organizzati direttamente da Macfrut: Macfrut Field Solution con prove in campo in presa diretta ospitate in un apposito padiglione; Acquacampus sul tema del risparmio idrico; International Asparagus Days; Retail for the future sulla moderna distribuzione italiana; Italian Berry Day sui piccoli frutti; il congresso internazionale delle biosoluzioni. Posto di riguardo per la Sardegna, regione partner dell’edizione 2021. In contemporanea alla fiera in presenza ci sarà Macfrut Digital a disposizione degli espositori, che consente di ampliare le relazioni con i paesi “lontani”, realizzare incontri b2b, seguire le registrazioni dei convegni e visitare gli stand virtuali delle aziende espositrici.

Rilancio internazionale anche per Fieravicola, che si propone come vetrina specializzata in cui presentare l’intero processo produttivo del comparto avicolo. Presente infatti tutta la filiera nelle sue segmentazioni, dalla mangimistica e la genetica, all’allevamento, alle tecnologie e impianti di lavorazione e confezionamento carni, uova e ovoprodotti, attrezzature agricole per zootecnia, tecnologie per la sostenibilità ambientale e marketing. Innovazione e internazionalizzazione sono i due driver su cui viene impostato il rilancio della manifestazione per testimoniare lo sviluppo di questa filiera che si è già mossa in anni recenti in un’ottica di forte modernizzazione. La prima edizione di questo nuovo corso è anche occasione per un approfondimento su importanti tematiche con cui l’avicoltura si sta confrontando come il benessere animale e la sostenibilità ambientale.

E’ stata predisposta una fitta agenda di incontri b2b con buyer esteri, secondo un programma realizzato in collaborazione con Ice-Agenzia, attraverso la rete di agenti esteri di Cesena Fiera e una serie di webinar di presentazione in diversi paesi. Gli sforzi congiunti hanno assicurato un buon risultato con la registrazione di oltre 80 buyer accreditati, una cinquantina dalla Russia e dall’Eurasia e una trentina dal nord Africa, tra i paesi target individuati per creare nuove opportunità di business sia per le tecnologie che per il prodotto finito.

La mattinata del 7 settembre si apre con il convegno Sipa (ore 10.00) che approfondisce le sfide sanitarie più rilevanti per il settore avicolo. Nel pomeriggio, alle ore 14,30, il convegno organizzato da Assoavi, Unitalia con il patrocinio di Wpsa e Sipo con focus sull’avicoltura del futuro fra sostenibilità e benessere animale. Tra gli eventi ospitati nel padiglione di Fieravicola gli show cooking "A Tavola con i Protagonisti", degustazioni in compagnia di chef e sommelier finalizzati alla valorizzazione di prodotti avicoli a cura di Ial Cesenatico-Arca dei Sapori e PrimaPagina Cesena. Il primo appuntamento presso la Hall B7D7, Stand 117 parte il 7 settembre alle ore 12,45. Ingresso aperto a tutti previa prenotazione anche in loco.