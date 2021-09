La famiglia Nestlé si allarga

La famiglia Nestlé si arricchisce di una nuova referenza dedicata agli intolleranti al lattosio. Arriva il latte condensato senza lattosio (< 0,1 mg/100g) utile alle preparazioni in cucina. Questo si aggiunge alla gamma di latte condensati del Gruppo che comprende: il latte condensato classico e il latte condensato con cacao.

Composto da latte scremato, zucchero e enzima lattasi, è un ottimo sostituto alla bevanda classica, in caso di intolleranze o di una dieta che non preveda il consumo di lattosio. Il prodotto è da conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare la confezione chiusa (in contenitore idoneo) in frigorifero ed utilizzarla entro 3 / 4 giorni. Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissone del lattosio.

