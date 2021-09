Andriani, 4a edizione del family day aziendale

Andriani, l’azienda pugliese punto di riferimento dell’Innovation food, fedele ai principi che la governano come Società Benefit e al proprio focus proiettato alla tutela ambientale e sociale, ha organizzato la quarta edizione del Family Day all'insegna della speranza e della condivisione dei suoi valori cardine, tra i quali il rispetto, la trasparenza, la consapevolezza, la cura. L'azienda ha dunque aperto le proprie porte ai dipendenti e alle loro famiglie per onorare quello spirito di coesione che la animano e per aggiornare i partecipanti sullo stato dell'arte delle numerose iniziative dedicate alla Diversità & Inclusione, sia internamente sia per rispondere ai bisogni del territorio, che Andriani sta portando avanti.

Tra questi, in particolare, il progetto sulla valorizzazione del ruolo genitoriale in azienda, partito a maggio in collaborazione con Lifeed, ideatrice del metodo Life Based Learning per trasformare gli eventi della vita in competenze soft; la partnership con Fondazione Libellula per sensibilizzare tutti i dipendenti al contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere; Il Gusto del Futuro, progetto triennale sperimentale rivolto agli adolescenti sui temi dell'educazione alimentare sostenibile e sulla salutogenesi e prevenzione dei disturbi alimentari in chiave di sostenibilità, salute e benessere; Forza e Coraggio, field project di agricoltura inclusiva dedicato a persone affette da disabilità cognitive, sviluppato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

“Quest’anno il Family Day per noi ha rappresentato non solo un momento di condivisione, ma anche di riflessione dedicato all'inclusione della diversità, introducendo in modo semplice a un valore che è alla base della vita, dell'umanità e del pianeta stesso. La diversità infatti è un’opportunità, un valore aggiunto, e accoglierla è indispensabile per progredire ed evolvere” ha dichiarato Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit.

Tra giochi per i più piccoli, musica e momenti di riflessione e scambio, i concetti di diversità e inclusione sono stati protagonisti anche di un happening artistico, grazie alla partecipazione dello street artist e illustratore Nicola Laurora, in arte Nico 189, che li ha interpretati realizzando un bellissimo e colorato murales a tema.