Bonduelle, manager italiani scalano i vertici

Andrea Montagna, attuale responsabile del fresco per l'Italia, è stato nominato a capo del fresh Usa di Bonduelle, la multinazionale francese che nel 2020 ha fatturato 2,85 miliardi di euro. Il suo posto in Italia sarà assunto ad interim di Gianfranco D'Amico, che è già responsabile fresh Europa.

Montagna è laureato in Bocconi in economia aziendale e ha conseguito un master Cems in management internazionale. Ha lavorato molti anni in Henkel e in Bolton, ed è in Bonduelle Italia da quattro anni.

D'amico è laureato in economia all'università di Salerno ed è in Bonduelle da 8 anni. Prima ha trascorso un lungo periodo professionale in Danone, durato 17 anni.

L’Italia per Bonduelle è un mercato strategico, ed è presente nel Bel Paese com due stabilimenti: uno a San Paolo d’Argon nella Bergamasca, l’altro nella piana di Battipaglia.