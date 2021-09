Olanda: Picnic rafforza in Francia e Germania guardando all'Europa

Stando ad una nota emessa nei giorni scorsi dal supermercato online olandese Picnic, la società riceverà presto 600 milioni di Euro da una cordata di finanziatori guidata dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, e soldi extra entreranno anche dagli attuali investitori. Una consistente iniezione di danaro che verrà investita per espandere la propria capacità in Europa, principalmente in Germania e Francia, e nell'innovazione tecnologica. Quest'ultimo aspetto è di non poco conto, poiché Picnic non dispone di negozi fisici, ma vende i prodotti esclusivamente online consegnandoli con i suoi caratteristici furgoni elettrici. E a tal proposito la società sottolinea: "Per la crescita a lungo termine sono necessari investimenti in centri di distribuzione robotizzati, vagoni elettrici e un team di sviluppatori di software di livello mondiale".

Il brand, nato nel 2015 in Olanda, dal 2018 attivo anche in Francia, proprio quest'anno è sbarcato in Germania ed oggi mira all'espansione europea.

La Bill & Melinda Gates Foundation (fondo di investimento del fondatore di Microsoft Gates e della sua ex-moglie Melinda French) non è nuova a tali operazioni finanziarie nel settore, avendo già investito nella catena di supermercati americana Walmart, e nella società di consegna pacchi FedEx.

Picnic prevede un fatturato di oltre un miliardo di Euro entro la fine del 2021.