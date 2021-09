Comunicare la sostenibilità: il caso Campari

Parafrando lo spot on airi in questi giorni, si potrebbe dire "Sustainability Passion" Campari Group rinnova infatti online il racconto della sostenibilità in una sezione dedicata che mette in luce le principali iniziative, gli obiettivi e i risultati del Gruppo nel costante e crescente impegno per creare valore nelle proprie aree di business e nelle comunità in cui opera.

Evoluzione, ampliamento e design rinnovato della sezione che racconta l’approccio dell’azienda alla sostenibilità con le quattro aree chiave attraverso le quali si articola l'impegno di tutto il Gruppo: Le Persone, Pratiche Responsabili, Ambiente, Impegno Nelle Comunità.

Attraverso una rielaborazione dei contenuti in un’ottica data-oriented, studiati per seguire un flusso in continua evoluzione e aggiornamento, il rinnovato design della sezione mira a rendere pienamente fruibili le informazioni, estrapolando i dati più significativi e rilevanti per l’utente.

“Il nuovo sito rappresenta un ulteriore passo di un più ampio progetto di evoluzione strategica nell’area della sostenibilità, che nei prossimi anni ci vedrà impegnati a sviluppare priorità specifiche e a raggiungere importanti obiettivi in linea con i valori e la cultura dell'azienda” commenta Aldo Davoli, Global Public Affairs and Sustainability Sr. Director in Campari Group.