Spreco: in Italia si buttano ancora 5 milioni di tonnellate di cibo all'anno

Nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni, in Italia sono ancora oltre 5 milioni le tonnellate di cibo sprecate in casa e nell’intera filiera alimentare. In occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari che si celebra oggi. A valore si calcolano 6 miliardi e 403 milioni di euro, per un totale di 10 miliardi di euro nell’intera filiera (perdite in campo e lo spreco nel commercio e distribuzione).

Bonduelle ha stilato un vademecum per il riutilizzo degli scarti alimentari che vuole fornire ad appassionati di cucina e non degli spunti su come ridurre il loro impatto sull’ambiente, dando una seconda vita ad ingredienti che a prima vista potrebbero sembrare destinati al macero: cinque semplici consigli per ridurre gli sprechi alimentari e riutilizzare in maniera creativa gli scarti derivanti dalla preparazione dei cibi (https://www.riciblog.it/). “È ormai compito delle aziende giorno farsi portartici di messaggi sulla riduzione dell’impatto di tutti noi sull’ambiente, sulla tutela e il rispetto della natura e sull’adozione di stili di vita per ridurre i danni provocati all’ambiente”, secondo Laura Bettazzoli, Marketing Director Bonduelle Italia.

Nestlé ha aderito al Patto contro lo Spreco Alimentare, l’iniziativa promossa da Too Good To Go con l’intenzione di accrescere la consapevolezza sull’importanza di non sprecare il cibo e di arrivare, entro il 2024, a far sì che il 50% degli italiani sia più informato e attento ai temi dello spreco alimentare, dell’etichettatura e del Termine Minimo di Conservazione. "Oggi si celebra la seconda Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari", ricorda Manuela Kron, direttore Corporate Affairs Italia di Nestlé, la più grande azienda alimentare al mondo. "Siamo pienamente consapevoli di avere la responsabilità di fare luce sul tema dello spreco di cibo e ci impegniamo attivamente per contribuire a risolverlo", sottolinea Kron in un post su Linkedin.

Anche la ristorazione può fare la sua parte. Cirfood, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, promuove da anni, mediante il servizio nella ristorazione scolastica, stili alimentari corretti e rispettosi dell’ambiente, in un’ottica di economia circolare, valorizzazione dell’origine dei prodotti e di contrasto degli sprechi, ad esempio con l’iniziativa “aiutaci a ridurre lo spreco”, che prevede la distribuzione di bag antispreco pensate per portare a casa il pane e la frutta non consumati a scuola. "Un impegno costante", spiegano dall'azienda, "fatto di piccole azioni concrete e di progetti messi in campo ogni giorno, che si conferma anche in occasione della seconda Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari che, istituita dalla FAO e dalle Nazioni Unite, si celebra rinnovando l’invito a porre l'attenzione sui danni causati dallo spreco di cibo e promuovere sistemi alimentari più equi".