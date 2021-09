Fantini è Best Managed Company per la quarta volta

Per il quarto anno consecutivo Fantini Group si aggiudica il Best Managed Companies Award, che premia le aziende che "si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità". Il premio Best Managed Companies Award è stato istituito da Deloitte Private nell’ambito di Elite (Borsa Italiana), da Confindustria e da Altis – Alta Scuola Impresa e Società dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore.

È un riconoscimento per la giovane realtà vinicola col cuore in Abruzzo che, fondata e guidata da Valentino Sciotti, in pochi anni è diventata leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia con circa 25 milioni di bottiglie, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing. Fantini Group è infatti tra le pochissime imprese italiane di ogni settore - undici in tutto - a entrare nel ristretto novero delle cosiddette "società Gold": sono quelle che per almeno quattro edizioni consecutive sono state definite Best Managed Companies.

Secondo Carlo Piretti, general manager di Fantini Group, "il premio è per noi motivo di grande orgoglio, anche perché nasce da una valutazione fatta da soggetti esterni all’azienda, con Deloitte e l’Università Cattolica non abbiamo rapporti di business. Per noi essere valutati è sempre un elemento prezioso perché ci permette di migliorarci sempre. I parametri di gestione sono numerosi e rigidi e risultare tra i primi ci rende immensamente felici".