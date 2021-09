Etichette/2. Masi Agricola prima azienda ad aderire a nuova piattaforma U-Label

La nuova piattaforma U-Label, sviluppata in 24 lingue nel pieno rispetto delle normative provacy, prevede il rilascio di un QR Code per ciascun prodotto registrato. Inquadrando con il proprio smartphone il QR Code presente sull’etichetta, il consumatore accede alle informazioni organolettiche e nutrizionali del prodotto così come alle indicazioni di provenienza. All’interno di ciascuna e-label di prodotto compariranno inoltre, messaggi legati al consumo consapevole e alla prevenzione contro modelli di consumo non equilibrati. I produttori potranno ampliare i contenuti inserendo altre informazioni di interesse per il consumatore, come ad esempio quelle legate alla produzione sostenibile.

Masi Agricola, storica associata a Federvini, è la prima azienda italiana ad aderire all’iniziativa della nuova piattaforma digitale U-Label presentata oggi a Bruxelles (vedi articolo di EFA News): oltre ad aver contribuito attivamente allo sviluppo della piattaforma ha aderito al progetto pilota di sperimentazione sui suoi prodotti.

Raffaele Boscaini, Direttore Marketing di Masi Agricola e Coordinatore del Gruppo Tecnico Masi, ha dichiarato: “Siamo lieti che Masi sia stata selezionata a rappresentare l’Italia nel progetto pilota che ha consentito di creare un’innovativa piattaforma per generare le etichette digitali del vino. Da parte nostra, sosteniamo con grande convinzione questa iniziativa volta in primis a garantire la totale trasparenza verso il consumatore. La tecnologia ci supporta in modo determinante in questa operazione permettendo di coniugare un'informazione puntuale e approfondita con la gradevolezza e l'originalità del packaging di un prodotto di antica tradizione”.

La piattaforma U-label è inclusiva in quanto a disposizione di tutte le aziende vinicole, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di spiriti che operano nel mercato dell’UE, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri di associazioni aderenti a Ceev o a SpiritsEurope.