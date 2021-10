Start up: per Katoo nuovo round di finanziamento da 7,2 milioni

Katoo, start up spagnola nata due anni fa e focalizzata sulla realizzazione di app per i ristoranti (per ottimizzare le prenotazioni, per esempio) ha ottenuto un nuovo di finanziamenti per 7,2 milioni di dollari guidato dall’investitore spagnolo K-Fund, che porterà l’azienda a un finanziamento totale di 10 milioni di dollari. Hanno inoltre partecipato i fondi americani Expa (il fondo di Garret Camp, co-founder di Uber), FJ Labs, Soma Capital e il portoghese VC Shilling Capital. Gli attuali investitori GFC e Otium Capital hanno raddoppiato la loro scommessa premiando la vision di Katoo, che consiste nel “sviluppare software per rendere efficiente, equa e trasparente la supply chain alimentare”.

Tra coloro che hanno riposto la fiducia nella start up non ci sono soltanto investitori istituzionali, ma anche imprenditori di successo e con molta esperienza nel FoodTech, come il co-founder di Glovo Sacha Michaud, Dimitri Farber, co-founder di Tiller recentemente acquisito, e Marcos Alves Cardoso, co-founder di TheFork.

Negli ultimi 9 mesi, la start-up ha visto il numero dei suoi ordini crescere di otto volte tanto. I loro oltre 5.000 ristoranti e fornitori vanno dalle più grandi catene come I Love Poke (oltre 60 punti vendita in Italia), a famose pizzerie come Cocciuto, e ad alcuni ristoranti stellati Michelin.

Katoo ha oggi un transato annualizzato di 220 milioni di dollari grazie alle app in due Paesi (Italia e Spagna). Parte dei finanziamenti raccolti nell’ultimo round saranno utilizzati per espandere l’azienda in Portogallo e portare il modello anche in America Latina e in altri Paesi europei.