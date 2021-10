Nel contesto della 2a Giornata internazionale di sensibilizzazione sullo spreco alimentare del 29 settembre 2021, l'Effpa (European Former Foodstuff Processors Association) ha pubblicato un video per spiegare la trasformazione dei prodotti alimentari in mangimi. In questo processo, le rimanenze delle aziende vengono trasformate e riutilizzate come ingredienti nella realizzazione di mangimi per animali. Alcuni esempi sono il pane, i biscotti, i cereali da colazione, la pasta e i dolciumi. Il video vuole essere una dimostrazione del contributo che il settore della trasformazione dei prodotti alimentari dà per evitare lo spreco di cibo. Come sottolineato nella clip, i produttori considerano sempre prima le possibilità di donazione degli alimenti. Inoltre, i trasformatori dei prodotti alimentari non trattano le rimanenze che contengono carne o pesce.

Il presidente dell'associazione, Valentina Massa, ha affermato: "i membri dell'Effpa sono molto orgogliosi di lanciare questo video che spiega il ruolo fondamentale dei trasformatori alimentari nella prevenzione degli sprechi alimentari. Lo facciamo in collaborazione con i produttori e i dettaglianti di prodotti alimentari che vogliono massimizzare i loro sforzi in materia di sostenibilità ambientale e prevenzione degli sprechi alimentari. Inoltre, il video sottolinea che il mangime prodotto a partire dalle perdite alimentari è molto sostenibile e perfettamente adatto alle strategie di riduzione delle emissioni di carbonio per i prodotti animali. La lavorazione dei prodotti alimentari è il cuore dell'economia alimentare circolare e garantisce l'ottimizzazione dell'uso dei nutrienti nella catena alimentare".

Guarda il video: