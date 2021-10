Zambia: investimenti per 30 milioni di Euro a sostegno dei piccoli agricoltori

I piccoli agricoltori e le cooperative rurali di tutto lo Zambia beneficeranno di una nuova iniziativa da 30 milioni di Euro da sfruttare in investimenti agricoli lanciata a Lusaka e Lussemburgo. La nuova iniziativa migliorerà la produttività agricola e sosterrà un settore gravemente colpito dalle sfide del Covid-19. Il finanziamento sarà gestito da Zanaco ed è sostenuto dall'Unione europea e dalla Banca europea per gli investimenti. Fa parte del più ampio progetto di Team Europe per la commercializzazione sostenibile dei piccoli agricoltori zambiani.

Al lancio di Lusaka, l'importanza nazionale di sbloccare gli investimenti agricoli per lo Zambia, migliorando l'accesso ai finanziamenti a lungo termine, è stata ulteriormente sottolineata da Cecilia Kamanga, segretario permanente del ministero dell'Agricoltura e dal governatore della Banca Centrale Dr. Denny Kalyalya. Mukwandi Chibesakunda, Chief Executive Officer di Zanaco, ha annunciato in dettaglio il nuovo supporto mirato per gli investimenti agricoli e l'impegno dei team Zanaco in tutto il paese per lanciare la nuova iniziativa. "Oggi stiamo cementando il forte legame tra l'Ue e lo Zambia. Team Europe, compresa la Commissione europea, ha sostenuto lo Zambia nella sua risposta a Covid-19 con quasi 58 milioni di Euro. E mentre usciamo dalla pandemia, Team Europe è pronto a sostenere ulteriormente il paese nel suo viaggio verso una ripresa verde, sostenibile e inclusiva. La linea di credito di 15 milioni di Euro firmata oggi permetterà ai piccoli agricoltori e alle imprese agricole di adattarsi al cambiamento climatico. Creerà posti di lavoro, renderà gli agricoltori più resistenti e avrà un impatto su migliaia di vite", ha dichiarato Jutta Urpilainen, commissario europeo per i partenariati internazionali. "L'agricoltura è fondamentale per l'attività economica e lo sviluppo sociale delle comunità rurali dello Zambia. Questo nuovo schema da 30 milioni di Euro accelererà gli investimenti dei piccoli proprietari e delle aziende agricole attraverso un maggiore accesso ai finanziamenti".

Il nuovo finanziamento fornirà prestiti più a lungo termine di quelli normalmente disponibili, sia in valuta locale che estera, e sarà integrato da un programma di assistenza tecnica dell'Unione Europea, per sostenere le aziende agricole in tutto lo Zambia.