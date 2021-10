Pasta e frutta secca possono andare a braccetto

Il 25 ottobre si celebra la ricorrenza del World Pasta Day, nato nel 1995 in occasione del congresso mondiale della pasta. American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, ha voluto indagare, attraverso un sondaggio online, i gusti degli italiani in termini di pasta e condimenti e il ruolo dei pistacchi americani nel piatto principe della cucina nostrana.

L’amore per la pasta è evidenziato dal fatto che il 100% dei rispondenti ha confessato di non poterne fare a meno, dividendosi in particolare in un 72% a favore della pasta tradizionale e il restante di quella integrale. Quasi 4 italiani su 10, optano per un condimento light, non volendo rinunciare alla bontà della pasta, che è un ingrediente imprescindibile nella dieta mediterranea e ammettono di preferire ricette semplici, leggere e senza eccessivi condimenti. “Il principale pregio della pasta è di essere un'eccellente fonte di amido", spiega Martina Donegani, biologa nutrizionista, "carboidrato complesso che dovrebbe essere la nostra principale fonte di energia e, a differenza di altri prodotti come il pane e il riso, ha anche un indice glicemico relativamente basso, così da garantire all'organismo un regolare e prolungato rifornimento di energia senza provocare un brusco aumento della glicemia”.

Il topping preferito sulla pasta? Vince di gran lunga il formaggio (81%), seguito dalla frutta secca da porre a cottura terminata per dare croccantezza al piatto: oltre 6 italiani su 10 infatti affermano di gradire questa guarnizione e la usano abitualmente, mentre il restante 38% afferma di non averla mai utilizzata come topping, lasciando comunque uno spiraglio aperto nel futuro. In particolare la croccantezza e le proprietà nutritive del pistacchio americano sono apprezzate dall’82% degli italiani, che lo considerano perfetto come guarnizione finale del piatto.