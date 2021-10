Findus rientra a scuola affianco agli studenti

1800 ore totali di formazione, di cui 700 “sul campo”, in laboratorio e in azienda, 50 partecipanti (due classi), un trampolino esperienziale che introduce i giovani nel mondo del lavoro con delle solide basi di meccatronica, meccanica applicata. È questa la mission della fondazione Its Meccatronico del Lazio che Findus (compagnia surgelati italiana), azienda tra i leader nel settore dei surgelati, ha deciso da quest’anno di supportare diventandone socio partecipante.

Con il contributo di alcuni manager impegnati nella formazione diretta, l'azienda – prima del settore alimentare a diventare socio partecipante dell’Its, entra direttamente in aula con gli studenti, dando il via ad un percorso didattico che introduce i giovani al mondo del lavoro in grandi aziende. Cinquanta studenti, in un corso di due anni post diploma tecnico, avranno infatti la possibilità di acquisire le giuste competenze in lean manufacturing, ovvero l'insieme di metodi e strumenti che consentono di portare l'azienda verso l’eccellenza operativa e costruire una organizzazione efficiente per produrre un prodotto, massimizzando le risorse ed eliminando gli sprechi.

“Siamo entusiasti di aver sposato questa iniziativa volta ai giovani, abbiamo sempre più bisogno di figure giovani professionali, qualificate ed evolute in gestione di sistemi meccatronici complessi", dichiara Nicandro Iannacone, Su Hr Manager Southern Europe. "Il nostro impegno reale con l’Its verte su due livelli, da una parte mettiamo a disposizione i nostri Manager come docenti, e al momento ne abbiamo coinvolti ben tre nell’attività, che creano un link tra l’azienda e l’Istituto, dall’altra parte c’è la possibilità che il ragazzo diplomato possa fare un tirocinio direttamente in azienda.”

Il progetto di costituzione della fondazione istituto Meccatronico del Lazio nasce dal forte interesse espresso da alcune aziende del territorio laziale nel costruire un percorso di specializzazione tecnica, in grado di formare giovani dotati di professionalità specifiche ed adeguate ad affrontare le sfide del futuro, in primis quelle connesse con Industria 4.0 e con la trasformazione digitale delle imprese. Tutti i corsi, della durata di due anni, si rivolgono a ragazzi in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, a coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.