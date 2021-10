Nuove frontiere digital per il Food&Wine

Sarà dedicato alle anime sociali delle aziende il quinto appuntamento di L’Età Ibrida, un percorso “in-formativo” tra pionieri della contemporaneità sui diversi temi dell’innovazione digitale e delle tecnologie 4.0, del 26 ottobre, a palazzo Emilio Turati di Milano. A guidarlo per la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi sarà Paolo Iabichino, direttore creativo e fondatore insieme a Ipsos Italia dell’osservatorio Civic Brands, coadiuvato da Marisandra Lizzi, Founder di iPressLive e Mirandola Comunicazione.

Il quinto appuntamento vedrà ospite Barbara Sgarzi, giornalista ed esperta di strategie e strumenti per un Digital Marketing “sociale” per creatori di contenuti e news che ambiscono a coltivare responsabilmente la propria community, con particolare focus sull’ambito food&wine, settore protagonista della Milano Restaurant Week, che proprio nei giorni dell'evento vede in pieno svolgimento la prima edizione. Proprio il settore enogastronomico sarà il punto di partenza del suo intervento, durante il quale spiegherà l’importanza e le modalità di utilizzo dei social, prendendo come esempio il vino. Come si può essere memorabili su Instagram? Barbara Sgarzi spiegherà che ogni canale ha una propria grammatica e quanto sia importante trovare la propria voce ed essere autentici come persone e come brand.

L’incontro sarà diviso in due momenti, che rappresentano l’identità di tutto il ciclo: la prima parte sarà dedicata all’intervento di Barbara Sgarzi, con introduzione di Paolo Iabichino; nella seconda invece il punto di vista delle imprese in un dialogo guidato da Marisandra Lizzi, che coinvolgerà Gel Proximity, la prima piattaforma interamente dedicata alla logistica di prossimità. La tecnologia Gel propone decine di migliaia di punti di ritiro e locker automatizzati permettendo ai consumatori di scegliere tra i molteplici servizi di prossimità sul territorio nazionale. L’azienda ha come obiettivo la sostenibilità e la crescita del canale e-commerce offrendo il maggior numero di proposte logistiche di prossimità e che dimostrino un'attenzione particolare all'ambiente, alla logistica urbana e alla riduzione delle emissioni privilegiando il sistema di raccolta dei pacchi. L’azienda è vincitrice del premio Top del progetto Punto Impresa Digitale (Pid), iniziativa delle Camere di Commercio e di Unioncamere a supporto della digitalizzazione delle imprese nel contesto sfidante di Impresa 4.0.