Enrico Bracesco nuovo Dg di Gruppo Cimbali

Enrico Bracesco guiderà l’azienda in un processo di rinnovamento ed evoluzione che prevede l’ingresso in nuovi settori di business, la diversificazione dell’offerta, l’apertura di un canale e-commerce e il rebranding di tutti i marchi.

Enrico Bracesco è il nuovo direttore generale di Gruppo Cimbali, tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di macchine professionali per caffè espresso. Contestualmente, Andrea Clerici ha assunto il ruolo di Group Commercial Director.Il Gruppo Cimbali ha un fatturato intorno ai 190 milioni di Euro; ha 3 stabilimenti produttivi in Italia ed è presente in 130 paesi nel mondo con oltre 700 addetti.

La nomina segna un cambio di passo per l’azienda milanese che nel 2019 ha avviato un processo di rinnovamento, sia dei brand che della propria offerta. “Sono molto orgoglioso di questo nuovo incarico. Gruppo Cimbali è un’azienda storica, divenuta un’eccellenza del made in Italy riconosciuta nel mondo, che si è sempre distinta per la sua capacità di visione e di anticipazione delle tendenze e delle esigenze dei consumatori. Per questo mi auguro di poter mettere la mia esperienza internazionale al servizio di una realtà che è ormai diventata globale, pur mantenendo il proprio imprinting fortemente italiano”, ha commentato Enrico Bracesco. “Durante il delicato periodo che abbiamo vissuto, il Gruppo ha continuato a lavorare investendo in innovazione a 360 gradi così da poter essere oggi motore di ripartenza e cambiamento per l’intero settore. E’ questa la sfida che con entusiasmo ho accettato, e ringrazio la famiglia Cimbali per la fiducia”.

Entrato in Gruppo Cimbali nel 2019 come Chief Commercial Officer, Bracesco ha coordinato e supervisionato la business strategy dei quattro brand dell’azienda: LaCimbali, Faema, Slayer e Casadio. Precedentemente, nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali in diversi settori, e maturato significative esperienze all'interno di aziende multinazionali in Italia e all'estero, dove l'attenzione al valore del brand, del prodotto e dell'innovazione sono stati determinanti per massimizzare lo sviluppo del business su scala internazionale.

Con la nomina di Enrico Bracesco a Dg, la conduzione della divisione commerciale di Gruppo Cimbali è stata affidata ad Andrea Clerici, Group Commercial Director, entrato in azienda quest’anno dopo un lungo percorso professionale di crescita in una grande multinazionale italiana in cui ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito marketing e commerciale, sia in Europa che in mercati strategici come Stati Uniti, Giappone, Cina e Australia.