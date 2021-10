Aliplast (Hera) rilancia il proprio impegno a favore della sostenibilità

La controllata del Gruppo Hera, Aliplast, rilancia a Ecomondo il proprio impegno per incrementare la produzione di plastica riciclata del 150% entro il 2030. Con circa 100 mila tonnellate di polimeri riciclati prodotti ogni anno, l'azienda continua ad ampliare la gamma delle plastiche trattate e realizzerà a Modena un nuovo impianto tecnologicamente avanzato per il riciclo delle cosiddette “plastiche rigide”. La struttura sorgerà nei pressi del termovalorizzatore e dell’impianto di depurazione delle acque reflue, entrambi gestititi dal Gruppo Hera, e assieme ad essi costituirà un vero e proprio distretto dell’economia circolare, dedicato al recupero e alla rigenerazione di matrici fra loro anche molto diverse.

Ogni anno, l’impianto sarà in grado di produrre fino a 30 mila tonnellate di polimeri riciclati di alta qualità a partire da rifiuti plastici “rigidi”, tra i più difficili da riciclare con efficacia. Per riuscirci, Aliplast svilupperà il cosiddetto “upcycling”, cioè un riciclo che eleva la qualità del polimero di partenza, raggiungendo così purezza, qualità e prestazioni chimico-fisiche di livello elevato. In questo modo, le plastiche in uscita dall’impianto potranno fare fronte anche a quelle esigenze che fino ad oggi trovavano risposta quasi esclusivamente nei polimeri vergini. L’impianto, che grazie a Herambiente per il proprio funzionamento attingerà a fonti energetiche green, garantirà alti standard di sicurezza e avrà caratteristiche innovative quali, ad esempio, la profonda automazione dei processi e l’elevata digitalizzazione in ottica di data analytics, con ulteriori effetti positivi in termini di efficienza energetica e contenimento delle emissioni.

Grazie ad Aliplast, il Gruppo Hera è fra le 250 aziende di tutto il mondo, unica utility italiana, ad aver sottoscritto il New Plastics Economy Global Commitment, programma per la riduzione dell’inquinamento da fonti plastiche della fondazione Ellen MacArthur, network sull’economia circolare. In questa direzione, in particolare, la multiutility ha assunto impegni precisi: entro il 2025, ad esempio, la raccolta della plastica nei territori serviti è attesa in crescita del 30% rispetto al 2017, e il 2020 si è chiuso con un incoraggiante +21%. Per quanto riguarda la produzione di plastica riciclata, invece, il 2020 è andato in archivio con un incremento del 16% sul 2017, che pone solide basi per centrare l’obiettivo del +70% entro il 2025 e del +150% entro il 2030.