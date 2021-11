DeA Capital Alternative Funds cede Tecnomeccanica

Il fondo IDeA efficienza energetica e sviluppo sostenibile, gestito da DeA Capital Alternative Funds Sgr S.p.A., ha ceduto la propria partecipazione in Tecnomeccanica S.p.A. a un pool di soci guidato dall’attuale amministratore delegato della società Simone Ferrucci. Tecnomeccanica, fondata nel 1945 e con sede a Novara, è una fonderia italiana specializzata nella produzione di componenti pressofusi in alluminio ad elevata precisione dimensionale per i settori dell’illuminotecnica e automotive. Oggi i suoi principali prodotti sono parabole in alluminio metallizzate per fari e dissipatori di calore per luci a Led. Nel 2018, con l’acquisizione di Mea s.r.l., azienda sita in Moncalieri, ha arricchito la propria gamma prodotti con soluzioni di progettazione, costruzione di stampi e stampaggio di minuterie metalliche per i settori automotive, apparecchiature elettriche e per l’industria in genere.

Giuliano Palazzo, Managing Director di IDeA efficienza energetica e sviluppo sostenibile, ha commentato: “Siamo contenti di aver supportato Tecnomeccanica ed il management team in questi anni nel superare con successo le sfide poste dal riposizionamento tecnologico nel settore Automotive e le complessità legate al Covid-19. Siamo fiduciosi che l’Ing. Ferrucci e il resto del team proseguiranno anche nel prossimo futuro con il percorso di crescita avviato insieme”. Simone Ferrucci, che manterrà la carica di amministratore delegato di Tecnomeccanica, ha commentato: “Siamo fieri dei risultati raggiunti insieme a DeA Capital in questi anni e di avere l’opportunità di proseguire questo percorso di sviluppo in continuità manageriale”.