Nasce Savoia Americano, Vermouth e Bitter su base di vino

Dalla mente dell'esperto internazionale nel settore del beverage, Giuseppe Gallo, è nato Savoia Americano, il vino aperitivo "che ha le sue radici nella storia d’Italia e in quella della tradizione liquoristica, proiettandosi nel futuro dell’aperitivo moderno", spiega una nota. Un vino aromatizzato audace, un amaro dolce raffinato, che riscopre la categoria del vermouth al bitter, detto appunto “americano”, facendo appello ai cocktail più diffusi che si bevevano negli Usa a inizio Novecento e ai classici italiani come l'Americano, il Negroni, lo Spritz, il Garibaldi e il Manhattan. Il vino aperitivo che unisce la tradizione del Vermouth di Torino e del Bitter di Milano, con il tocco del Marsala Fine DOC di Sicilia. Una bevanda già miscelata per un serve sofisticato e pronto, delizioso aperitivo e allo stesso tempo base definitiva per un’infinità di cocktail, classici e non solo, anche per quelli a bassa gradazione: 18.6% Abv un numero simbolico che richiama la data della riunificazione italiana iniziata nel 1861 da Giuseppe Garibaldi.

La categoria degli americani (“amaricanti”), originariamente creata da cantine e distillatori italiani per l'esportazione oltreoceano, nasceva proprio per soddisfare la richiesta dei bar negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, dove si mescolavano a gin o whisky per preparare i “cok-tail”, così come si scriveva originariamente. Savoia Americano si ispira alla ricetta autentica del "Bitter di Milano" che risale al 1897 circa, ma è il primo del suo genere a utilizzare il vino DOC Marsala Fine Siciliano; inoltre l’unico aperitivo vegan 100% che usa il betacarotene per ottenere il suo colore rosso granato; attenzione anche all’esigenza di ridurre le calorie: contiene soltanto il 17% di zucchero per litro, molto meno rispetto ad altri amari rossi o vermouth sul mercato.

E' realizzato con ingredienti italiani. Vino bianco: Ugni blanc (trebbiano), miscelato con Marsala Fine DOC, invecchiato in botte di quercia per 14 mesi. L’aroma è una ricca miscela di arancia amara, genziana, con sentori di angelica, rabarbaro e legno di quassia oltre al bergamotto IGP e altri agrumi; il cardamomo bianco, la cannella e lo zenzero aggiungono equilibrio e dolci toni speziati, oltre alla presenza di vaniglia del Madagascar e uva passa siciliana. Sfruttando l’antico procedimento che i produttori di vermouth praticavano nella Torino dell’800, è prodotto in una storica distilleria artigianale della capitale piemontese.