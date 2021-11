Polonia: Maspex verso la leadership del mercato della vodka

Il Gruppo Maspex ha firmato la settimana scorsa un accordo condizionato con Roust Corporation per l'acquisto della holding polacca degli alcolici CEDC (e la sua controllata B2B Wine & Spirits. CEDC tra l'altro gestisce l'intera attività del Gruppo Roust in Polonia). In questo modo Maspex diventerà il leader del mercato della vodka nel Paese, e amplierà il suo portafoglio con i marchi iconici Żubrówka, Soplica, Absolwent e Bols. Da questa operazione finanziaria nascerà anche il più grande gruppo alimentare polacco con fatturato superiore a circa 2,4 miliardi di Euro impiegando oltre 9200 persone. La condizione per l'entrata in vigore del contratto è l'ottenimento del consenso dell'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori. Il valore della transazione è di circa 870 milioni di Euro.

Maspex è una multinazionale del settore alimentare con sede a Wadowice, in Polonia. Fondata nel 1990, si è sviluppata principalmente attraverso acquisizioni nell'Europa centrale e orientale ed è diventata proprietaria, con quest'ultima operazione, di 20 aziende di primo piano. E' oggi uno dei maggiori produttori di alimenti in questa regione.

Roust Corporation (del magnate russo Roustam Tariko), è il secondo produttore di vodka al mondo e la più grande azienda di alcolici dell'Europa centro-orientale. La holding comprende la società di distribuzione Rust Inc. e, appunto, CEDC. Possiede anche Russian Standard Vodka, nelle cui mani è per il 95% delle quote anche la casa vinicola italiana Gancia.