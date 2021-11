DeA Capital: cresce l'utile netto nel 3° trim

Si è riunito il consiglio di amministrazione di DeA Capital S.p.A., sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, per l’esame e l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021. Il Gruppo ha chiuso i nove mesi del 2021 con masse gestite per 25,9 miliardi di Euro, in crescita del 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 e in leggero aumento rispetto ai 25,6 miliardi del primo semestre 2021. Nel dettaglio, le masse della società sono state pari a 11,7 miliardi di Euro per l’immobiliare (+17%), 3,1 miliardi per il credito (-2%); 2,4 miliardi per il private equity (+21%); 8,6 miliardi per le soluzioni multi-asset e multi-manager (+11%).

Il risultato netto di Gruppo è positivo per 21,1 milioni di Euro, in crescita rispetto ai -1,4 milioni di Euro consuntivati nei primi nove mesi del 2020, grazie soprattutto al miglioramento a livello di fair value degli investimenti nei fondi gestiti dalla piattaforma. Anche la posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 130,9 milioni di Euro (di cui 97,3 milioni di Euro in capo alle Società Holdings), rispetto al dato “adjusted” (per la distribuzione del dividendo straordinario di 26,1 milioni di Euro avvenuta a maggio 2021) di 99,9 milioni di Euro registrato alla fine del 2020. Il risultato è da ricondursi principalmente alla dismissione della partecipazione indiretta in Migros (+19,5 milioni di Euro) e alle distribuzioni nette rivenienti dagli investimenti nei fondi gestiti dalla piattaforma.

Nei primi nove mesi del 2021 il Gruppo ha proseguito lo sviluppo della piattaforma in tutti i segmenti di attività, si legge in una nota.