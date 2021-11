Pnrr: "I pubblici esercizi siano inclusi nei progetti turismo 4.0"

Il settore della ristorazione vuole essere in prima linea nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e nei progetti previsti per lo sviluppo del turismo 4.0. Lo ha ribadito questa mattina il direttore generale di Fipe-Confcommercio, Roberto Calugi, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, impegnata nell’esame del Decreto Attuazione del Pnrr. I Pubblici esercizi rivendicano un ruolo determinante nell’offerta turistica del Paese e dunque puntano a beneficiare dei contributi per lo sviluppo e la valorizzazione del settore, in particolare per la digitalizzazione dei servizi, per l’efficientamento energetico degli edifici e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Risorse per ora riservate alle sole strutture turistico ricettive, tra cui alberghi, agriturismi e stabilimenti balneari.

“Non si può dimenticare – ha sottolineato il direttore–, che prima della pandemia la spesa turistica per i servizi della sola ristorazione valeva 18,5 miliardi di euro (8,4 miliardi è la quota del turismo straniero), con un valore aggiunto di 7 miliardi. La ristorazione è determinante per l’attrattività turistica del nostro Paese non si può pensare di escluderla da un processo di ammodernamento e digitalizzazione. Se necessario vanno destinate maggiori risorse ma non si possono escludere alcuni settori a vantaggio di altri. Così si generano solamente inaccettabili asimmetrie concorrenziali”.

“La qualità del mangiare e del bere – ha aggiunto Calugi - è al secondo posto nella graduatoria delle ragioni ritenute più importanti dai turisti per visitare l’Italia ed è il primo motivo per il quale i turisti tornano nel nostro Paese, la volontà di sostenere lo sviluppo del comparto turistico, per questo le relative politiche devono necessariamente includere il settore della ristorazione”.