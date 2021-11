Alpla e Krones sviluppano il vuoto a rendere per bottiglie in Pet

L'azienda specializzata nell'imballaggio in plastica Alpla ed il produttore di impianti di soffiaggio e riempimento per l'industria delle bevande Krones hanno sviluppato il vuoto a rendere per bottiglie in Pet, per prodotti deperibili come succhi o latticini refrigerati. Questo nuovo prodotto mira a posizionarsi come alternativa ai contenitori di vetro, che richiedono alte temperature e notevoli emissioni di Co2 per la produzione e il successivo trasporto.

"Fino ad ora, le principali applicazioni per il Pet a rendere sono state nel settore delle bibite gassate o nell'acqua", spiega Jörg Schwärzler, esperto di materiali a rendere dell'azienda austriaca, "crediamo di poter essere in grado di offrire tali soluzioni anche per l'imballaggio di alimenti più delicati come succhi o prodotti caseari. La possibilità di utilizzare una bottiglia con un collo di 38 mm offre vantaggi molto specifici per questo tipo di imballaggio".

Entrambi i partner hanno prestato particolare attenzione al processo di pulizia del contenitore. Infatti la scarsa resistenza del Pet rispetto al vetro, ha richiesto l'applicazione di un sistema di pulizia a bassa temperatura per mantenere i livelli di sicurezza microbiologica ad alto numero di cicli di utilizzo. Lo stabilimento Krones di Flensburg in Germania ha sviluppato una serie di test per trovare la soluzione ottimale, ed è arrivato a realizzare un sistema in grado di rimuovere anche proteine secche, grasso e amido a temperature di 60°C e oltre.

Sono in corso test microbiologici per confermare che la tecnologia sia completamente sicura: dopo 25 cicli di utilizzo, la risposta finora è risultata identica a quella dei contenitori nuovi di zecca.