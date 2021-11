Dispensa Emilia: due nuovi locali a Modena

Due nuovi locali a Modena per Dispensa Emilia, il brand che da oltre 17 anni ha puntato su identità e territorio per preservare i sapori della tradizione culinaria emiliana proponendoli in chiave moderna e innovativa, fondato proprio nella città della Ghirlandina. Dove il 25 novembre aprirà il quarto locale, in via Cabassi. E presto ne aprirà un altro, sempre nella provincia modenese, a Sassuolo, portando la catena ha sfiorare i trenta locali, distribuiti soprattutto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Il nuovo locale di Modena si caratterizza per tante novità quali un look&feel rinnovato, un comodo parcheggio coperto con accesso diretto al ristorante, una saletta privata disponibile per eventi e nuovi servizi di vendita come l’App&Go. Saranno disponibili 140 posti a sedere nello spazio interno e un comodo dehors esterno. Il menu sarà strutturato sui sapori della tradizione emiliana, con gnocco fritto, tigelle e tagliatelle a farla da padrone e da poter gustare comodamente seduti al tavolo o a casa scegliendo l’asporto totalmente contactless App&Go, con ritiro direttamente dall’auto: un innovativo servizio di “Drive all’emiliana”.

“Dispensa è un modo d'essere, una filosofia nella quale si ritrovano anche i clienti che mettiamo sempre al centro del nostro progetto ”: le parole di Alfiero Fucelli, Presidente e Fondatore di Dispensa Emilia, sottolineano l’approccio etico e professionale che ha permesso al brand di consolidare nel tempo i propri valori, partendo nel 2004 da un piccolo chiosco a Casalecchio di Reno e riuscendo a dar vita a una realtà aziendale fondata su relazioni umane e rispetto per dipendenti e clienti.

Il 2021 è stato un anno di forte espansione, con l'apertura di 9 locali e 200 assunzioni. Il gruppo dal 2018 è controllato dalla holding Investindustrial.