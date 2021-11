NutriScore: i dubbi della comunità scientifica

Riflettere sulle basi scientifiche del NutriScore, a partire da studi consolidati che hanno evidenziato le debolezze e le minacce del NutriScore. Questo lo scopo del convegno "Science Vs Ideology - Beyond NutriScore" organizzato da Competere.eu, il think tank europeo promotore della piattaforma di discussione scientifica sull'alimentazione sostenibile, che ha visto la partecipazione di due studiosi, il dottor Francesco Visioli dell'università di Padova e il dottor Ramon Estruch, dell'università di Barcellona.

Il NutriScore è scientificamente valido? Questi sono alcuni dei principali punti emersi durante la discussione: l'algoritmo utilizzato da NutriScore è arbitrario e può essere facilmente manipolato, generando il paradosso che alimenti sani come quelli che fanno parte della dieta Mediterranea si rivelerebbero dannosi. I nutrienti contenuti negli alimenti sono valutati in modo arbitrario, portando le aziende a modificare gli ingredienti per ottenere punteggi più alti e favorendo gli alimenti altamente trasformati. La distinzione proposta tra cibi positivi e negativi va contro la letteratura scientifica, tralasciando l'impatto del nutriente all'interno della dieta complessiva.

"Il NutriScore contiene molti difetti in quanto mescola energia, cibo e nutrienti, non valuta la qualità di proteine, grassi e carboidrati e non evidenzia aspetti positivi come l'alta densità di nutrienti, minerali e vitamine, o il contenuto in composti bioattivi. Infine, non tiene conto del grado di lavorazione", ha affermato il dottor Ramon Estruch. "NutriScore presenta un approccio che va contro le indicazioni della grande maggioranza dei nutrizionisti. Si concentra su singoli alimenti e nutrienti invece che sul concetto di dieta; ignora il concetto di porzioni, preferendo l'indicazione di valori per 100g; non aiuta il consumatore a capire quali nutrienti possono essere positivi o negativi. In questo modo l'olio d'oliva ottiene un punteggio inferiore a quello di una bibita gassata", ha detto il dottor Francesco Visioli.

"Il sistema mette a rischio non solo un patrimonio sociale ed economico inestimabile come l'agroalimentare made in Italy, ma anche il benessere dei cittadini europei", ha concluso Pietro Paganini, presidente di Competere.