Bellavita Expo e Pizza and Pasta Show insieme a Londra nel 2022

A seguito dell’acquisizione di European Pizza and Pasta Show da parte di Bellavita Expo Ltd, l’ottava edizione di Bellavita Expo London, il più grande trade show dedicato al Food & Beverage mediterraneo in Regno Unito, si unisce al principale evento europeo dedicato a pizza, pasta e bakery, condividendo il centro fieristico Olympia National Hall, sito nel quartiere West Kensington di Londra, i giorni 22 e 23 giugno 2022.

Organizzati con il supporto dei partner commerciali Vinitaly e Cibus, e in associazione con Papa - The Pizza, Pasta & Italian Food Association, i due eventi si completeranno a vicenda per creare il più grande trade show dedicato a cibo, bevande e attrezzature specializzate, andando a creare un’opportunità unica per i settori della ristorazione e della vendita al dettaglio del Regno Unito e dell'Europa intera. Oltre ai produttori di pasta, pizza, farina, forni, attrezzature per pizza, vino, condimenti, salumi, formaggi e tecnologie alimentari, la fiera amplierà anche i suoi settori per incrementare la presenza di alimenti e bevande a base vegetale e lancerà License To Bake - Artisan Bakery e Food-Tech Show.

Sono inoltre confermate la presenza del padiglione spagnolo Ibérica Expo, nonché il campionato European Pizza Championship e le attività che animeranno i palchi delle academy attraverso un programma di cooking show, wine tasting e dibattiti con chef stellati, sommelier e i principali professionisti del settore.

“Questa è un’importante acquisizione strategica", commenta Aldo Mazzocco, ceo di Bellavita Expo, "che consolida la nostra leadership nel mercato del fuori casa. In accordo con i vertici societari di Fiere di Parma e Veronafiere, e dopo esserci confrontati a lungo con gli stakeholder del settore Foodservice in Europa, abbiamo finalizzato un piano industriale per il rilancio di questo importante segmento. Nell’arco del prossimo triennio, Epps ambisce ad essere la più grande fiera in Europa per il settore Foodservice”.