Natale green: il trend si conferma la sostenibilità

Quello di quest’anno sarà un Natale sobrio e sostenibile, confermando un trend che si è andato a delineare nel corso dei mesi passati. Ma sarà soprattutto un Natale affettivo, fatto di cose magari meno “preziose” ma di maggior valore, cercate e ricercate, artigianali e soprattutto sostenibili, con un’attenzione particolari ai costi. È quanto emerge da un’indagine condotta da SodaStream, produttore e distributore di sistemi di gasatura domestica di acqua e bevande.

A più di 2000 italiani sono state fatte domande in merito alle loro scelte per i regali natalizi e per i momenti conviviali. Il 63% degli intervistati si è detto pronto a regalare oggetti sostenibili e, possibilmente poco costosi. Non c’è la corsa all’acquisto, ma la ricerca più attenta e personale di regali davvero pensati per le persone che li riceveranno: il 30% si orienterà su oggetti belli e dall’animo sostenibile, bene anche il lusso ma meglio se di seconda mano, oggetti realizzati con materiale riciclato o riciclabile, artigianali e per il 17% degli intervistati anche fatti in casa.

Il 50% dei consumatori intervistati ha dichiarato di voler prediligere specialità alimentari a km0 sia per i regali sia pensando ai menù delle feste. Agli intervistati infatti è stato chiesto se faranno attenzione anche alla spesa natalizia e se preferiranno menù sostenibili: tra i super convinti, il 39% dei consumatori intervistati, che hanno risposto affermativamente a questa chiamata, sottolineando la scelta green degli alimenti, il 34% dichiara che certamente farà attenzione a ciò che metterà in tavola ma ancora non ha pensato al menù, e il 7% vorrebbe essere più sostenibile nelle proprie scelte ma ancora non sa bene come fare. Solo il 20% degli intervistati si dichiara fedele alle tradizioni come primo e forse unico drive di scelta. L'azienda ha voluto chiedere agli intervistati come definiscono un alimento o una bevanda green: il 54% degli intervistati considera green un prodotto che non inquina o lo fa poco, mentre il 28% considera green prodotti a km0.

Petra Schrott, direttore Marketing di SodaStream Italia: "anche noi siamo impegnati già da diversi anni in progetti di sostenibilità. In particolare, l'azienda promuove stili di vita in cui si riduce l'utilizzo di oggetti in plastica monouso e si usi in modo consapevole e senza sprechi l'acqua del rubinetto. L'azienda attraverso la diffusione dei suoi gasatori e sostituendo la plastica dei contenitori degli sciroppi (per aromatizzare l'acqua e per preparare bibite) con il metallo, intende risparmiare, entro il 2025, ben 78 miliardi di bottigliette di plastica monouso. Inoltre, è notizia recentissima l'acquisizione della certificazione Carbon Trust Footprint che sarà riportata anche sul nuovo SodaStream Duo, il gasatore di ultima generazione compatibile sia con le bottiglie in vetro, sia con le bottiglie in Pet” (vedi articolo EFA News del 5-11-21).

SodaStream International Ltd. è un'azienda con sede in Israele che distribuisce i suoi prodotti in 70.000 negozi al dettaglio dislocati in 45 paesi nel mondo, tra cui oltre 17.000 punti vendita negli Stati Uniti. L'azienda è stata fondata nel 1903 in Inghilterra. È stata quotata in borsa al Nasdaq nel novembre 2010 e nell'agosto 2018, è stata acquisita da PepsiCo per 3,2 miliardi di dollari.