UnaPera e la gestione della campagna "più complessa di sempre"

Ieri pomeriggio all’interno del World Pear Forum si è tenuta la tavola rotonda “UnaPera alla sfida del mercato”, in cui è stato fotografato il "battesimo di fuoco" della nuova Aop. Come ha ricordato il presidente Adriano Aldrovandi, l’evento organizzato nell’ambito di FuturPera è stata la prima uscita ufficiale di UnaPera come Associazione di organizzazioni di produttori (Aop), dopo il riconoscimento arrivato il 27 settembre scorso. “Aggreghiamo 25 imprese, 13 Op e 12 non Op, posizionate sul mercato con prodotto condizionato, specializzate e non sulle pere, tutte con la volontà di valorizzare la produzione agricola”, ha sottolineato Aldrovandi in apertura dell’incontro moderato da Paolo Bruni, presidente di Cso Italy.

“La campagna in corso è tra le più complesse mai affrontate", ha spiegato Giampaolo Nasi, coordinatore del comitato commerciale della neo-associazione. "Stiamo gestendo l’immissione del prodotto dei soci nel mercato per garantire la presenza delle pere italiane fino a febbraio. Lo facciamo attraverso il governo dei canali e delle diverse varietà, che sono state proposte sul mercato in maniera scalare, con un inserimento ragionato e inedito tale da ampliare al massimo la copertura del calendario". L'associazione ha registrato sulle superfici controllate dai soci una riduzione della produzione disponibile di circa il 70% rispetto allo scorso anno per effetto delle avversità che hanno pesato anche sulle caratteristiche estetiche. Il minor carico sulle piante, però, si è riflesso positivamente sulle qualità organolettiche dei frutti (vedi articolo EFA News del 2-12-21).

“Siamo il primo caso dell’applicazione del regolamento Omnibus, rappresentiamo un nuovo modo di aggregare l’offerta tra imprese con caratteristiche diverse le une dalle altre, facendo lavorare assieme Op e non, cooperative e privati", ha puntualizzato il responsabile del progetto, Roberto Della Casa. "Acquisizioni e fusioni sono sempre processi difficili da realizzare nel mondo dell’ortofrutta: UnaPera è uno strumento strategico che permette di controllare l’immissione del prodotto sul mercato, mentre la fatturazione sui clienti resta in capo ai singoli soci; l’Aop lavora ad accordi quadro per l’ambito commerciale e marketing con le insegne della distribuzione moderna e le imprese all’ingrosso, sviluppando settimanalmente listini di riferimento; mentre i soci gestiscono la commercializzazione quotidiana”.