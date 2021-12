Bowlpros, chiude round di investimento da mezzo milione di Euro

Bowlpros, start up nata nel 2020 che commercializza attraverso il proprio marchio proprietario e canale online bowl realizzate con materiali 100% naturali e tutti gli ingredienti per realizzarle, ha chiuso il suo primo round di investimento raccogliendo mezzo milione di Euro. Il round è stato guidato da un gruppo di imprenditori italiani tra cui i fondatori di SweetGuest e il veicolo Delirus di Riccardo Pozzoli.

L’offerta dell'azienda, pensata per una colazione o uno snack genuino, si basa su un’ampia scelta di ingredienti come creme, granola, frutta secca e porridge che consentono di realizzare smoothie bowls, porridge bowls e yogurt bowls totalmente personalizzabili, grazie ai topping che l'azienda crea e sviluppa da zero con marchio proprietario. La start-up, che chiuderà il suo primo anno di attività con 1,5 milioni di Euro di ricavi e mira a superare i 3,5 milioni di Euro nel 2022, puntando a realizzare un Ebitda positivo, utilizzerà i fondi raccolti per sostenere il suo percorso di crescita: sia adottando un approccio multicanale, sbarcando sui canali di vendita di Gdo e Food Service, sia inaugurando un laboratorio interno per produrre e testare nuove linee di prodotto made in Italy da lanciare sul mercato italiano ma non solo.

L’obiettivo della società infatti è espandersi in nuovi mercati a livello europeo, come dimostrano i piani di apertura in Germania e Spagna previsti entro il 2022. "L’idea di lanciare Bowlpros è legata al nostro vissuto di viaggiatori per paesi tropicali, dove il consumo di cibi all’interno di bowl è molto comune. In Italia, anche per la sempre maggiore centralità della colazione, pasto ormai irrinunciabile, il fenomeno delle bowl sta diventando sempre più popolare. Siamo convinti si tratti di un mercato in forte espansione e con grandi potenzialità grazie alla maggiore attenzione e propensione da parte dei consumatori nel prediligere piatti e ingredienti salutari, bilanciati dal punto di vista nutrizionale e facili da preparare. Un trend in costante crescita che sta contribuendo a far emergere nuovi stili di vita e abitudini alimentari e che a nostro avviso diventerà in futuro un caposaldo dell’alimentazione mediterranea". Vogliamo aprire delle 'bowlerie' proprietarie, dove acquistare e assaggiare direttamente le nostre Bow", ha commentato Davide Petruzzi, Co-founder di Bowlpros.