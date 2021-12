Cantine Benvenuto: innovare esaltando la tradizione enologica

Sperimentazione e capacità di innovazione senza trascurare, anzi esaltandole, le solide basi di una tradizione enologica di tutto rispetto. E' anche questo la grappa allo zibibbo di Pizzo realizzata, a Francavilla Angitola, al confine tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro, da Cantine Benvenuto, azienda guidata dal vignarolo, nonché fondatore e direttore Giovanni Celeste Benvenuto.

I prodotti di Cantine Benvenuto sono frutto di un terreno "recuperato" che in precedenza era il campo da lavoro del nonno della famiglia. “Quello che mi ha portato qui sono stati amore e passione", racconta Giovanni Benvenuto ai microfoni di EFA News. "Papà essendo di Pizzo (Rc) ci portava sempre in Calabria per le feste comandate; questa terra mi affascinava perché vedevo sempre posti bellissimi e mi piaceva la sua accoglienza. A tutto ciò si è aggiunto l'amore che ho per il mondo del vino, sviluppato fin da bambino quando trascorrevo il mio tempo in una piccola vigna che la mia famiglia aveva in Abruzzo. Quando, dopo la scuola, mi sono ritrovato a scegliere l’università, sono venuto a conoscenza di una facoltà qui a Reggio Calabria che tra l'altro aveva aperto una sede distaccata a Lamezia. Qui c’erano anche i terreni abbandonati della mia famiglia, così ho deciso di lasciare l’Abruzzo e scendere giù a recuperarli".

Quali sono state le difficoltà maggiori riscontrate sul territorio?

"Quando si parla del Sud si pensa subito alla ndrangheta, ma fortunatamente io non ho avuto questo tipo di problemi. La difficoltà più grande che ho riscontrato è stata nella burocrazia. Io sono arrivato in Calabria a cercare di recuperare quella che è appunto la tradizione dello zibibbo di Pizzo. Paradossalmente, nonostante fosse una tradizione secolare, la vinificazione dello zibibbo non era ancora consentita qui. Sono stato il primo a vinificare lo zibibbo in Calabria, ma per farlo ho impiegato ben 11 anni. L’altro problema è legato alle infrastrutture. Lavorando molto anche fuori dal territorio regionale, spesso devo spedire la merce. Questo mi porta ovviamente ad impiegare più tempo e maggiori spese, specialmente perché qui abbiamo delle infrastrutture ancora da migliorare e anche la posizione geografica ci penalizza. A questo aggiungiamo poi l’enorme mancanza di spirito di collaborazione e cooperazione. Solo adesso, dopo 19 anni che vivo qui e vari tentativi, abbiamo fondato una piccola associazione che si chiama Associazione dei vignaioli del vibonese. Siamo sei piccole cantine e spero che almeno questa volta riusciremo a restare insieme e arrivare ad un Igp e ad una Doc".

L'ultima novità dell'azienda è la neonata grappa allo zibibbo di Pizzo, grazie alla quale Cantine Benvenuto ha fatto il suo ingresso nel mercato dei super alcolici. "Quando lavoro lo zibibbo - spiega Benvenuto - faccio una pressatura soffice quindi praticamente non maltrattato le uve e di conseguenza le vinacce che ne vengono fuori sono estremamente umide e profumatissime. Ogni volta buttarle mi sembrava davvero un peccato. Allora ho cominciato a pensare a come recuperarle. Ho pensato che avrei dovuto distillarle ed ho fatto un giro tra le distillerie più vicine. Quello che ho notato tra tutte le grappe che assaggiavo, era una sorta di standardizzazione e poi ho scoperto perché. Perché usano degli alambicchi più industriali alimentati a gas. Infine ho trovato una piccola distilleria che si chiama Giovi e si trova vicino Messina. Loro prendono solo le vinacce migliori ed hanno un alambicco discontinuo in rame. E’ come quelli di una volta e non è alimentato a gas, bensì a legna. E’ una cosa veramente rara e molto bella. Il risultato è una grappa molto morbida con un bouquet olfattivo tipico di zibibbo, dove si sente molto l’agrume, l’arancio e la pesca. Addirittura ricorda un pò il geranio. Al palato è molto calda, equilibrata e molto persistente. E poi ha questo retrogusto dolce amaro che crea una sorta di contrasto".

Avete intenzione di continuare ad espandervi in questo settore?

"No. Mi ha spinto la voglia di voler valorizzare le vinacce. Però al di fuori di questa grappa bianca, che quest’anno farò anche barricata, non ci sarà altro in merito al mondo dei superalcolici, perché io amo il mondo del vino. A tal proposito usciranno fuori come novità uno spumante con metodo ancestrale, che porta alla rifermentazione del vino in bottiglia, uno zibibbo con metodo ancestrale ed infine uno spumante con metodo Charmat".

Nel maggio del 2020, il New York Times ha menzionato un vino dell'azienda tra i primi dieci d’Italia. In quali paesi siete presenti e quali le prospettive d'espansione per il futuro?

"L'intenzione è quella di ampliare la superficie aziendale per un doppio motivo. Il primo è voler recuperare delle terre abbandonate, che non erano mie ma che sono riuscito ad acquistare, e impiantare dei nuovi vigneti laddove c'erano già dei vigneti un tempo. Questo territorio racconta una storia di una tradizione secolare che va dal tempo della Magna Grecia fino ai giorni nostri, e che purtroppo si è persa ed in parte è stata cancellata. L'altro motivo è che voglio lavorare anche sull’enoturismo. Vedo che c'è tanta voglia da parte dei turisti che arrivano qui per visitare Pizzo o Tropea, di conoscere anche l'entroterra ed i suoi prodotti tipici. Per quanto riguarda i mercati esteri siamo presenti ovviamente negli Stati Uniti, da New York alla California, all’Illinois, in Pennsylvania e in diversi altri stati. Poi siamo presenti in Canada, in Francia, in Belgio, nel Regno Unito, in Germania e in Svizzera. L'obiettivo non è tanto quello di ampliarci in ulteriori stati perché considerate le dimensioni dell’azienda, siamo già abbastanza presenti. Invece, è ampliare la superficie aziendale e recuperare quindi i terreni che erano impiantati e che ora purtroppo non lo sono più".