La tecnologia a servizio dell'agricoltura

Il progetto Biocontrollo 2022-2024 per rendere sempre più sostenibili e innovative le aziende agricole sotto il profilo della difesa integrata. Questo il tema al centro dell’evento nazionale, a cura di Cia-Agricoltori Italiani e Ibma Italia, che si terrà a Roma lunedì 13 dicembre, alle ore 10.30, presso l’auditorium Giuseppe Avolio. Ad aprire l’iniziativa il direttore generale di Cia Claudia Merlino. A seguire le presentazioni del progetto “biocontrollo e innovazione digitale nell’azienda agricola” e del sito web biocontrollo.cia.it a cura di Antonio Sposicchi per Cia e Gerardo Caricato per Ibma Italia. Spazio poi a Gianfranco Romanazzi, presidente dell’Associazione italiana per la protezione delle piante, per parlare de “la collaborazione tra agricoltori, consulenti fitosanitari, produttori di mezzi tecnici, formazione e ricerca per l’utilizzo sostenibile degli agrofarmaci”.

Ci saranno, quindi, gli interventi istituzionali con la partecipazione di: Herman Van Mellaert, presidente Ibma Global; Patrick Pagani, Senior Policy Advisor di Copa-Cogeca; Herbert Dorfmann, coordinatore Ppe Agri Parlamento europeo; Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al ministero della Salute; Giampaolo Vallardi, presidente commissione agricoltura del Senato. A moderare Gianluca Ricci di Agenzia progetto comunicazione. Infine, le conclusioni dell’iniziativa con Giacomo De Maio, presidente Ibma Italia e Dino Scanavino, presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani.

L'iniziativa, che riconferma la collaborazione tra Cia e Ibma Italia avviata nel 2019, arriva a rafforzare la promozione delle tecnologie di biocontrollo, nel quadro di uno sviluppo dell’agricoltura che coniughi sempre più sostenibilità ambientale, produttività e competitività. Nello specifico, fa il punto sulle nuove azioni per il triennio 2022-2024 per la formazione dei tecnici agricoli e per le prove di campo nelle aziende associate, con l’obiettivo di ampliare e portare a sistema quanto già avviato, supportando il lavoro anche con la messa online di un sito web dedicato, che verrà presentato ufficialmente, e con nuove collaborazioni settoriali.