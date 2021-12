Investindustrial acquista tre nuove società nel settore vitivinicolo

Automation Machinery Holding Sàrl, una società indirettamente detenuta da Investindustrial VII L.P., ha completato tre nuove acquisizioni in Italia: Bertolaso, Ape Impianti e Permeare. L'obiettivo è consolidare ulteriormente la propria leadership globale nel mercato dei macchinari per l'enologia e per le bevande. Dopo l'acquisizione di Della Toffola nel novembre 2020, Investindustrial ha proseguito acquisendo, lo scorso giugno, Frilli, azienda italiana tra i leader nella progettazione e produzione di macchine e impianti per la distillazione. Le tre ulteriori acquisizioni annunciate oggi includono la veronese Bertolaso, storico marchio impegnato nella progettazione e produzione di impianti di imbottigliamento automatizzato; Ape Impianti, altra azienda della provincia di Verona, specializzata nella progettazione e produzione di macchinari e sistemi di confezionamento per wine & spirits, e la padovana Permeare, specialista nella progettazione e produzione di macchine di alta gamma per la filtrazione.

Tutte le famiglie venditrici e gli azionisti storici delle società hanno deciso di reinvestire con l'azienda acquirente, per supportare l'evoluzione del progetto, che ha l’obiettivo di creare un nuovo leader globale integrato. Attraverso queste operazioni, il Gruppo ha notevolmente rafforzato le sue divisioni di imbottigliamento e trasformazione del vino ed è entrato nel segmento di fine linea. Oggi il gruppo è organizzato in quattro divisioni strategiche: produzione vinicola, imbottigliamento e confezionamento, bevande e latticini, serbatoi per lo stoccaggio. A seguito di queste acquisizioni, si prevede che raggiungerà oltre 220 milioni di Euro di ricavi.

Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “nel 2021 il Gruppo si è rafforzato sempre di più e con l'annuncio di oggi abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale nella sua espansione internazionale, mantenendo le forti radici locali e rafforzandone il ruolo nei mercati in cui è già presente. Queste acquisizioni sono un'ulteriore prova della nostra significativa capacità di stabilire partnership con imprese familiari, rafforzandole dal punto di vista finanziario e supportandole nella creazione di sinergie, nell’internazionalizzazione e nel cogliere opportunità di crescita globale. Sono lieto di vedere confermata la posizione del Gruppo come leader mondiale nel settore della vinificazione e puntiamo a replicare questa leadership anche in altri settori del business delle bevande”.